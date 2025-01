Bitcoin wrócił do bicia rekordów. Będzie ich więcej przed świętami?

Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na to, że prezydent elekt USA Donald Trump potwierdził chęć budowy narodowej rezerwy kryptowalutowej, oraz na to, że największy na świecie posiadacz bitcoinów wkrótce wejdzie do indeksu Nasdaq 100.