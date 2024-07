Bitcoin ucieka akcjom. Korelacja na minusie

Copy trading to ani zarządzanie, ani doradztwo

Sama idea budowania społeczności inwestorów nie jest nowa. Dawniej wymiana poglądów co do inwestycji następowała podczas spotkań w rzeczywistości. Także wówczas występowały przypadki podejmowania przez inwestorów złych decyzji i oszustw. Przykładem może być XVIII-wieczna bańka spekulacyjna związana z Kompanią Mórz Południowych, którą wsparł sam król Jerzy I. Obecnie za sprawą technologii copy trading jest łatwo dostępny dla każdego. Wzbudza to czujność regulatorów, którzy podejmują próby wpasowania copy tradingu w istniejące ramy prawne.