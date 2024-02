Bitcoin przeskoczył 50 tys. dolarów. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat

Rozwój SI będzie prawdopodobnie prowadził do wzrostu nierówności dochodów, o ile nie będą mu towarzyszyły zmiany w szeroko rozumianej polityce gospodarczej – uważają ankietowani przez nas ekonomiści. Za pożądane uważają zwiększenie opodatkowania kapitału relatywnie do opodatkowania pracy, ale przyznają, że w praktyce może być to trudne.