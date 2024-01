Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy zdementowała tę informację. Jej decyzja, od tygodni elektryzująca rynek, spodziewana jest dzisiaj do końca dnia..

- Tego nie było na mojej dzisiejszej karcie bingo - przyznała wczoraj Ophelia Snyder, szefowa firmy 21 Shares, która chce utworzyć bitcoinowy ETF razem z Ark Investment Management.

- Po prostu dopiszmy to do długiej listy zaskakujących zwrotów akcji w ciągnących się od dziesięciu lat staraniach zmierzających do wprowadzenia na rynek bitcoinowego ETF- skomentował fałszywy post Nate Geraci, szef firmy doradczej The ETF Store, cytowany przez agencję Bloomberg.