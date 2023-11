Bank Rezerw Australii ogłosił dziś oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Co ważne, był to pierwszy taki ruch po czterech posiedzeniach, na których stopy pozostały bez zmian. Mimo jastrzębiej decyzji dolar australijski odnotowuje dzisiaj wyraźne spadki w stosunku do innych walut i w chwili obecnej jest najgorzej radzącą sobie walutą państw G7.