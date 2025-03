Japońskie obligacje skarbowe osiągnęły nowe maksima cyklu – rentowność dwuletnich obligacji rządowych (JGB) przekroczyła 0,87 proc., a dziesięcioletnich wzrosła do 1,56 proc. W USA rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Po chwilowym spadku na początku miesiąca do 4,11 proc. szybko powróciła do ponad 4,30 proc. Bardziej dramatyczny ruch można było zaobserwować w przypadku papierów europejskich, w tym w szczególności dziesięcioletnich niemieckich bundów, których rentowności wzrosły od początku marca o ponad 40 pkt baz. i we wtorek doszły do 2,93 proc. Warto wspomnieć, że ostatnio ten poziom był obserwowany w październiku 2023 r.

To finansowe trzęsienie ziemi zostało wywołane ogłoszeniem przez Niemcy historycznego planu wydatków. Obecne ruchy na rynku obligacji stoją w sprzeczności z działaniami EBC, który dąży do obniżenia stóp procentowych. W rezultacie europejski rynek obligacji znajduje się w fazie turbulencji. Na sytuację wpływają również napięcia geopolityczne oraz zapowiedzi nowej polityki handlowej, szczególnie administracji prezydenta Trumpa. Groźby wprowadzenia nowych ceł importowych zwiększyły obawy inwestorów dotyczące presji inflacji. To z kolei przekłada się na wyższe rentowności obligacji, zwłaszcza tych o dłuższym terminie zapadalności.