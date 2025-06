To kolejny fundusz ETF o Beta ETF, który znacząco przybliża się do GPW. Przed długim weekendem pojawiła się bowiem informacja o zatwierdzeniu prospektu funduszu ETF na bitcoina. Teraz przyszedł czas na dywidendowy ETF na który też czeka wielu inwestorów.

Fundusz formalnie będzie się nazywał Beta ETF Dywidenda Plus. – Jesteśmy w zaawansowanym etapie procedury zatwierdzenia prospektów na Beta ETF Dywidenda Plus oraz Beta ETF Bitcoin. Liczymy, że te dwa rozwiązania znajdą się na GPW w okresie sierpień–wrzesień. Trwają również procedury związane z zatwierdzeniem Beta ETF mWIG40lev oraz mWIG40short. Ich debiutu spodziewamy się w IV kwartale 2025 r. – mówił niedawno na łamach „Parkietu” Mateusz Mucha, zarządzający Beta ETF.

GPW wierzy w ETF - y

Sami przedstawiciele GPW też sygnalizowali, że z rynkiem ETF - ów, w tym także z funduszem dywidendowym wiążą duże nadzieje. - Mocno stawiamy na te instrumenty, gdyż uważamy, że są one bardzo ciekawym produktem. Przejawem naszego zaangażowania w ten obszar rynku, jest chociażby zniesienie w tym roku opłat pobieranych od branży maklerskiej. Wszystko po to, by uczynić ETF-y jeszcze atrakcyjniejszymi z punktu widzenia końcowego klienta. Dalej chcemy rozwijać i promować ten rynek. Chcemy wprowadzić nowe fundusze i szczególnie liczymy na ETF-y oparte na naszym indeksie dywidendowym, który będzie cztery razy w roku wypłacał dywidendę. Myślę, że jest szansa na to, aby w III kwartale taki ETF zadebiutował na GPW – mówił pod koniec kwietnia na łamach „Parkietu” Tomasz Bardziłowski.

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest 11 funduszy ETF, za którymi stoi Beta ETF. Oprócz tego notowane dwa fundusze ETF od Amundi oraz jeden instrument typu ETC na złoto od HANetf.