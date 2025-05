Fundusze pasywne nabierają masy. Te na bitcoina tuż-tuż

– To pokazuje nie tylko rosnącą popularność ETF-ów na polskie indeksy, ale także potwierdza przewagi metodologiczne i unikalność naszej oferty, szczególnie w zakresie mWIG40TR i sWIG80TR, które oferujemy jako jedyni na rynku. Te rozwiązania rysują przed nami bardzo optymistyczne perspektywy, zarówno pod względem wzrostu aktywów, jak i utrzymania pozycji lidera w segmencie ETF-ów na polskim rynku – przekonuje Mucha.

Wiele też wskazuje na to, że w tym roku oferta giełdowych ETF-ów na warszawskiej giełdzie wyraźnie się poszerzy. Zależy na tym samej giełdzie, której przedstawiciele jasno wskazują, że zamierzają promować te instrumenty.

– Mocno stawiamy na te instrumenty, gdyż uważamy, że są one bardzo ciekawym produktem. Przejawem naszego zaangażowania w ten obszar rynku jest chociażby zniesienie w tym roku opłat pobieranych od branży maklerskiej. Wszystko po to, by uczynić ETF-y bardziej atrakcyjniejszymi z punktu widzenia końcowego klienta. Dalej chcemy rozwijać i promować ten rynek. Planujemy wprowadzić nowe fundusze na rynek – mówił w ostatniej rozmowie z „Parkietem” Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Wiele zresztą wskazuje na to, że nie będą to tylko pobożne życzenia. – Jesteśmy w zaawansowanym etapie procedury zatwierdzenia prospektów na Beta ETF Dywidenda Plus oraz Beta ETF Bitcoin. Liczymy, że te dwa rozwiązania znajdą się na GPW w okresie sierpień–wrzesień. Trwają również procedury związane z zatwierdzeniem Beta ETF mWIG40lev oraz mWIG40short. Ich debiutu spodziewamy się w IV kwartale 2025 r. – zdradza Mucha.

Wzrost zainteresowania funduszami ETF na GPW przejawia się nie tylko rosnącymi aktywami, ale też obrotami, jakie inwestorzy generują na tych instrumentach. W kwietniu obroty funduszami od Beta ETF wyniosły rekordowe 331 mln zł. Dokładając do tego notowane na GPW dwa fundusze ETF od Amundi oraz jeden instrument typu ETC na złoto od HANetf, łączne obroty wyniosły 366 mln zł i były o prawie 200 proc. większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W okresie od stycznia do końca kwietnia obroty przekroczyły 1 mld zł, co – licząc rok do roku – oznacza wzrost o ponad 100 proc.