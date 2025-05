– Z radością udostępniamy naszym użytkownikom ekskluzywne strategie ilościowe, które dotąd były zarezerwowane głównie dla funduszy hedgingowych i inwestorów instytucjonalnych. Tradycyjnie strategie te były niedostępne dla inwestorów indywidualnych ze względu na wysokie bariery wejścia, kosztowne opłaty za zarządzanie, długie okresy zamrożenia kapitału i ograniczoną transparentnością portfela inwestycyjnego – powiedział Shay Heffetz, Dyrektor ds. Strategii Inwestycyjnych Ilościowych w eToro. – To, co wyróżnia nasze portfele, to połączenie AI z jednym z największych zbiorów danych z rynku inwestycji indywidualnych na świecie – przewaga, którą ma niewielu graczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać AI w sposób, który przynosi realną, wymierną wartość inwestorom.

Uprawnieni użytkownicy mogą inwestować łącznie w jedenaście Portfeli Alfa, z których każdy stosuje unikalną strategię zaprojektowaną tak, aby dobrze sprawdzać się w różnych warunkach rynkowych. Portfele są rebalansowane co miesiąc, z wykorzystaniem aktualnych danych i sygnałów generowanych przez sztuczną inteligencję, co pozwala dostosować je do bieżącej sytuacji rynkowej oraz celów strategii.

Strategie kierunkowe (Directional strategies)

• Momentum L-S – strategia typu long/short na rynku akcji USA, oparta na dynamicznej selekcji spółek z wysokim momentum do pozycji długich oraz krótkich pozycjach na walorach o relatywnie słabej dynamice.

• OutSmartNSDQ – strategia typu long/short skoncentrowana na spółkach technologicznych, ukierunkowana na osiąganie wyników lepszych niż indeks Nasdaq, przy jednoczesnej ochronie kapitału w okresach spadków rynkowych.

• NasdaqAI-Inverse – strategia defensywna mająca na celu zabezpieczenie portfela poprzez krótką sprzedaż 50 spółek z indeksu Nasdaq 100, dla których prognozowane jest wysokie prawdopodobieństwo spadku wartości.