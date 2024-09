Wprowadzenie do standardu ESRS E3 Woda i zasoby morskie

Zgodnie z niewyczerpującą listą zagadnień ESG (AR 16 w ESRS 1) jednostka raportująca powinna przeanalizować w ramach procesu oceny podwójnej istotności, czy tematy, objęte zakresem ujawnień na podstawie standardu E3, tj. woda oraz zasoby morskie, są dla niej istotne. Pomocne mają być w tym celu bardziej szczegółowe zagadnienia wskazane w tej tabeli, czyli analiza, czy jednostka ma istotne wpływy, ryzyka lub szanse w kwestiach dotyczących wody (zużycie wody, pobór wody, zrzut wody, w tym do oceanów) oraz zasobów morskich (ich wydobycie i wykorzystanie oraz powiązana z nimi działalność gospodarcza). W wymogach stosowania AR 1 do AR 15 zawarto opis zalecanej (nie jest to obowiązek) metody LEAP. Jej trzy pierwsze etapy mogą pomóc jednostce w przeprowadzeniu oceny istotności tych podtematów w odniesieniu do własnych operacji, jak i swojego łańcucha wartości (na wyższym i niższym szczeblu). Etap czwarty dotyczy prezentacji wyników tej oceny. Dodatkowo w „Wytycznych implementacyjnych ws. oceny istotności” (IG 1) podano w ramach FAQ 22 (str. 52) na przykładzie właśnie standardu E3, jak należy postąpić w przypadku, gdy grupa kapitałowa działa w różnych sektorach i tylko dla sektora A i jednostki zależnej A kwestie z E3 (np. zużycie wody) są istotne. Należy wtedy zastosować E3, natomiast pewne ujawnienia będą dotyczyć całej grupy, a niektóre tylko tej jednostki z sektora A, która ma istotne IRO w obszarze standardu E3.