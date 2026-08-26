Rynek z niecierpliwością czeka na publikowane dziś po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Nvidii. Analitycy szacują, że przychody spółki niemal podwoiły się w ostatnim kwartale względem analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając 92 mld USD. Warto jednak pamiętać, że Nvidia przyzwyczaiła inwestorów do wyraźnego przebijania oczekiwań, a sam zgodny z prognozami raport często nie wystarczał do utrzymania dobrych nastrojów. Obecnie dla rynku jeszcze ważniejsze od samych wyników finansowych będą perspektywy i prognozy na kolejne kwartały.

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Dziś opublikowany zostanie również preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE. Obecnie rynek z około 40% prawdopodobieństwem wycenia wrześniową podwyżkę stóp procentowych. Kurs EUR/USD stabilizuje się nieco poniżej poziomu 1,17.

Notowania złota systematycznie wspinają się coraz wyżej. Dziś obserwujemy niewielką korektę, jednak cena pozostaje powyżej 4600 USD za uncję. Złoty może zaliczyć początek tygodnia do udanych. Kurs EUR/PLN spada dziś poniżej 4,30.

Baryłka WTI obniża się do poziomu 80 USD. Iran rozpoczął rozmowy dotyczące tymczasowych zasad zarządzania żeglugą przez Cieśninę Ormuz oraz działań związanych z usuwaniem min. Niższe ceny ropy poprawiają perspektywy inflacyjne, co sprzyja spadkowi rentowności obligacji. To z kolei powinno wspierać popyt na ryzykowne aktywa.