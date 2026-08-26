"Segment budownictwa modułowego obejmuje dwie spółki zależne, w których emitent jest właścicielem 100 proc. udziałów, tj. MOD21 Sp. z o.o. oraz MOD21 GmbH. Decyzja o zaprzestaniu działalności w zakresie ww. segmentu Grupy Kapitałowej emitenta została podjęta w szczególności w oparciu o utrzymujący się brak rentowności segmentu budownictwa modułowego, a także brak przesłanek wskazujących na możliwość poprawy jego wyników w dającej się przewidzieć przyszłości" – czytamy w komunikacie. W ramach realizacji tej decyzji Erbud będzie zmierzał w pierwszej kolejności do sprzedaży udziałów w spółkach wchodzących w skład segmentu lub innych aktywów związanych z segmentem. Realizując tę decyzję, zarząd planuje ograniczenie działalności operacyjnej segmentu. Proces ten będzie miał charakter stopniowy i zostanie przeprowadzony z poszanowaniem zobowiązań umownych zaciągniętych w związku z realizacją projektów zakontraktowanych w tym segmencie, podano także.

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"Zaprzestanie inwestycji w MOD21 to decyzja bolesna, ale przemyślana. Nasza przyjęta przed laty strategia dywersyfikacji segmentowej jest skuteczna, bo zamknięcie jednego filaru nie wpływa na stabilność i codzienne funkcjonowanie całej organizacji. Chcemy się skupić na rozwoju i maksymalizacji zysków w trzech naszych kluczowych segmentach, bo przed nami kolejny etap rewolucji energetycznej oraz olbrzymie krajowe inwestycje infrastrukturalne" – skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

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Spółka deklaruje, że decyzja o wycofaniu się z działalności modułowej nie wpłynie znacząco na kondycję finansową Grupy. Na koniec marca 2026 r. Erbud posiadał bowiem 368 mln zł kapitału własnego, dodatkowo – w wyniku urealnienia wartości spółek zależnych w bilansie jednostkowym – jego wartość wzrośnie o kolejne około 280 mln zł. Zamknięcie segmentu modułowego i odpisy w rezultacie testów na utratę wartości wymagają ujęcia jednorazowych korekt księgowych, które obniżą wynik jednostkowy Erbudu o około 470 mln zł, a skonsolidowany o około 231 mln zł. Powyższe wartości mają wpływ na wyniki II kwartału, co oznacza, że od 1 lipca 2026 r. segment modułowy nie będzie już obciążać wyników Grupy Erbud.

"Wartości te to przede wszystkim operacja księgowa niemająca większego wpływu na zmianę środków pieniężnych firmy. To odzwierciedlenie historycznych nakładów inwestycyjnych w segment modułowy, w tym finansowanie jego strat w ostatnich pięciu latach. Kwoty mają wartość szacunkową, podejmujemy jednocześnie szereg działań mających na celu sprzedaż aktywów trwałych powstałych w wyniku inwestycji w ten segment" – powiedziała wiceprezeska Agnieszka Głowacka.

MOD21 dysponuje m.in. atrakcyjną halą o powierzchni 21 tys. m2 oraz nowoczesnym parkiem maszynowym z dwoma liniami produkcyjnymi, podano.

"Tworząc ten start-up byliśmy w innych realiach. Regulacje środowiskowe, rozwój ESG i przede wszystkim obietnica dopłat czy ulg podatkowych do technologii modułowej w Niemczech, które miały być głównym rynkiem zbytu MOD21, straciły znaczenie w dniu wybuchu wojny w Ukrainie. Gospodarka naszych zachodnich sąsiadów popadła jednocześnie w recesję. Zmieniły się też priorytety europejskiej geopolityki – już nie ślad węglowy, ale bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki jest obecnie priorytetem. Dlatego zwiększyła się wartość naszych kompetencji chociażby w OZE. Chcemy rozwijać się właśnie w takich strategicznych segmentach rynku i na nie przeznaczać nasze zasoby" – dodał Grzeszczak.

MOD21 funkcjonował w Grupie od 2021 r. i był odpowiedzią na trend dążenia do zeroemisyjności budynków w Europie zachodniej, głównie na rynku niemieckim, gdzie zrealizował 21 projektów, w tym m.in. serię żłobków czy zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym. W świetle zapowiadanych dużych inwestycji z funduszu KPO rozpoczęto kontraktację także w Polsce – na rynku lokalnym MOD21 zrealizował lub realizuje 7 projektów, przypomniano w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.