Eurocash 2025 rok zakończył z blisko 312 mln zł straty, podczas gdy w 2024 r. wynik netto sięgnął 3,84 mln zł. Przychody grupy w poprzednim roku sięgnęły 30 mld zł i były niższe o 4,6 proc. rok do roku. W pierwszych godzinach czwartkowej sesji kurs Eurocashu zniżkuje nawet o niemal 8 proc., do 5,32 zł. To najniższy poziom od początku 2009 r.

Jak podano, spółka wdrożyła program transformacji, dzięki któremu osiągnie 400 mln zł oszczędności kosztowych w 2027 r. "Rozpoczęto działania obejmujące m.in. zamykanie nierentownych aktywów, optymalizację sieci sprzedaży oraz zmiany w modelu operacyjnym, budując fundamenty pod poprawę wyników w latach 2026–2027. Grupa kontynuowała poprawę rotacji kapitału obrotowego oraz obniżyła poziom zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

"Równolegle dostosowujemy model operacyjny do zmieniających się realiów rynkowych, koncentrując się na najbardziej rentownym segmencie biznesu – naszej franczyzie, która zwiększyła przychody o 2,6 proc. rok do roku. Podjęliśmy trudne, ale konieczne decyzje, które już dziś przekładają się na poprawę jakości naszego biznesu – stajemy się organizacją prostszą, bardziej efektywną i łatwiejszą do zarządzania, z lepszą efektywnością operacyjną, sprawniejszym zarządzaniem kapitałem obrotowym i niższym zadłużeniem” – zapewnia Paweł Surówka, prezes Eurocashu, cytowany w komunikacie.

Czwartkowa przecena oznacza, że od początku roku notowania Eurocashu osunęły się już o 15 proc.