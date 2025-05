Spółki handlowe mają niezłe perspektywy

Inwestorzy mają wyśrubowane oczekiwania w stosunku do wyników finansowych publikowanych przez spółki handlowe. Pokazuje to wtorkowa reakcja rynku na raporty CCC czy Żabki. Obie firmy pokazały solidne dane i przedstawiły dobre perspektywy na cały rok, a mimo to ich notowania spadały.

60 % o tyle podrożały w tym roku akcje Eurocashu. Obec- nie są wyceniane na 11,4 zł. To o kilka procent wyżej niż średnio w rekomendacjach.

36 % zwyżka od stycznia ka- pitalizacji Dino. Wynosi 53 mld zł. Akcje wyceniane są z dużą premią do spółek porównywalnych

Część inwestorów najwyraźniej zdecydowała się na realizację zysków po trwających już od kilku miesięcy mocnych zwyżkach. Z pomocą analityków sprawdzamy, na które spółki handlowe notowane na GPW warto teraz postawić.

– W mojej ocenie najciekawszą ekspozycją w tym momencie są spółki cykliczne, które na niższych stopach procentowych, ale również na słabym dolarze powinny skorzystać najmocniej. W przypadku spółek cyklicznych moim zdaniem najlepszy wybór to LPP i Pepco – wymienia Janusz Pięta, analityk BM mBanku.