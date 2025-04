Zwężanie odzieżowych sieci Vistula, Bytom i Wólczanki

Aby poprawić wyniki Grupa VRG przechodzi pokaźną zmianę sieci sprzedaży. W 2024 rok weszła z 513 sklepów (w tym 107 franczyzowymi), a zakończyła go z 496 (95 to franczyza). Plan na 2025 r. to spadek do 484.

Cięcia dotyczą tylko segmentu odzieżowego. Jego sieć detaliczna według naszych obliczeń skurczy się w ciągu dwóch lat o 20 proc. pod względem liczby sklepów. W końcu 2023 r. było ich 350. W 2024 r. zamknięto (netto) 31 sklepów marek Vistula, Wólczanka i Bytom (z czego 11 franczyzowych). To prawie 9 proc. z wszystkich. Plan na ten rok przedstawiony przez zarząd to zamknięcie kolejnych 32 sklepów i obniżenie ich ogólnej liczby do 297. Nie podano, których marek ma dotyczyć.

- Gros optymalizacji sieci sklepów odzieżowych miało miejsce w I kwartale. Jesteśmy bliscy powiedzenia, że zakończyliśmy ten proces – powiedział Kolański.

Zarząd VRG deklaruje, że zadba o sklepy franczyzowe. Już w ubiegłym roku testowano rozwiązanie polegające na otwieraniu punktów multibrandowych: z towarami trzech marek modowych (bez Deni Cler). Na razie ten koncept ma marginalne znaczenie dla wyników spółki.

Wzrost powierzchni sprzedaży grupa planuje ponownie tylko w wypadku jubilerskiej sieci W.Kruk. Tu liczba sklepów w 2024 r. urosła ze 163 do 177 (9 na Wegrzech). W 2025 r. ma powiększyć się o 20 do 197, a powierzchnia handlowa o 12 proc. do 16,24 tys. Michał Zimnicki przyznał, że segment ten może być rozwijany także poprzez przejęcia.

Ogółem liczba sklepów marek VRG ma zmniejszyć się o 12 do 484.