Szybka zmiana planu VRG: Wólczanka do korzeni, Vistula z nową strategią

Krótkie życie Well. Wólczanka do korzeni

Formalnie dopiero 30 stycznia tego roku zarząd VRG podjął znaną już decyzję o odwołaniu strategii grupy na lata 2023-2025. W sprawozdaniu rocznym czytamy jednak, że już pod koniec 2023 r. zapadły decyzje co do marek odzieżowych.

Te najdrastyczniejsze dotyczą marki Wólczanka. Jako pierwsi w ubiegłym roku opisywaliśmy plan grupy aby odmłodzić i rozwinąć markę Wólczanka przez wprowadzenie konceptu sklepu z pełnym asortymentem, tzw. total look, pod szyldem Well. Jak się okazuje ten plan, jak i rozwój sklepów z ofertą total look, jest już nieaktualny. Wólczanka ma wrócić do korzeni.

„Rozwój oferty i komunikacja wokół tej kampanii trwały do końca 2023 roku, kiedy to spółka po analizie wyników konceptu Well, podjęła decyzję o ograniczeniu oferty codziennej i powrocie do rozwijania podstawowej oferty koszulowej marki Wólczanka” – czytamy w sprawozdaniu VRG.

Wyniki segmentu odzieżowego i całej grupy za IV kwartał ub.r. obciążyły odpisy i rezerwy związane z tą decyzją (6,7 mln zł).

„Oferta kolekcji na cały 2024 rok będzie bazować na koszulach formalnych dla kobiet i mężczyzn. Dodatkiem będą produkty dzianinowe, na przykład wysokiej jakości koszulki typu t-shirt czy polo. Oferta marki będzie dostępna w małych i wygodnych butikach stacjonarnych w nowym, odświeżonym koncepcie” – poinformował zarząd VRG w sprawozdaniu.

Na razie sklepy total-look Wólczanki jeszcze działają. Trwa też sprzedaż w sklepach internetowych asortymentu przygotowanego dla Well. To ma się zmienić do końca trzeciego kwartału — słyszymy.