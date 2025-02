- Pytanie dotyczy zagadnień prawnych rozstrzyganych wyłącznie na gruncie prawa luksemburskiego, co do których UKNF nie zamierza się wypowiadać – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Podkreśla również, że jeśli chodzi o ewentualny przymusowy wykup (czyli procedurę realizowaną przez akcjonariusza, który przekroczył próg 95 proc. głosów) i odkup (na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych), to uprawniony do nadzoru nad tymi obszarami jest Commission de Surveillance du Secteur Financier, czyli nadzór w Luksemburgu.

- Polskie przepisy, w szczególności polska ustawa o ofercie, nie przyznają w tym zakresie uprawnień KNF – podkreśla rzecznik KNF. Zapytaliśmy Komisję czy jest w kontakcie z luksemburskim nadzorem.

- Kontakty pomiędzy nadzorami różnych krajów, jeśli dana sprawa tego wymaga (w tym przypadku pomiędzy KNF a CSSF) nie są niczym nadzwyczajnym. UKNF nie informuje jednak szczegółowo na temat szczegółów takich interakcji – odpowiada Barszczewski.

Czy Kernel zniknie z giełdy?

Na podstawie prawa polskiego będzie natomiast realizowana procedura delistingowa. Jest wstrzymana przez KNF do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd w Luksemburgu. Innymi słowy, to właśnie od sądu w dużej mierze zależy giełdowa przyszłość Kernela.

Tymczasem akcjonariusze mniejszościowi zastanawiają się po jakiej cenie Namsen będzie skupował akcje. W rozmowie z „Parkietem” dyrektor Namsena, Alla Olenchenko poinformowała nas, że tę kwestię reguluje prawo luksemburskie. Zgodnie z nim cenę będzie wyznaczał niezależny ekspert.

- Akcjonariusze mniejszościowi mają prawo sprzeciwić się proponowanej cenie wyceny. W takim przypadku druga wycena zostanie przeprowadzona przez innego niezależnego eksperta, a CSSF podejmie ostateczną decyzję w sprawie ceny, jaką Namsen zapłaci akcjonariuszom – informuje Olenchenko.