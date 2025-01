Notowania AB rozpoczęły wtorkową sesję od lekkiego wzrostu. Po godz. 9 kurs zyskuje niespełna 1 proc. i wynosi 98 zł. Rynek reaguje na opublikowany raport za rok obrotowy 2023/2024. W samym IV kwartale przychody AB rok do roku spadły o 14,4 proc. do 3,4 mld zł i były o niespełna 4 proc. niższe od średniej z prognoz analityków. EBITDA i zysk operacyjny rok do roku również poszły w dół o 4-5 proc., ale od oczekiwań były wyższe o 5 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wniósł 37,7 mln zł, rosnąc rok do roku o 13 proc. i przebijając konsensus o 8 proc.

Reklama

Czytaj więcej Handel i konsumpcja AB nadal notowane z dyskontem Kurs dystrybutora IT porusza się w mocnym trendzie wzrostowym, ale do średniej ceny docelowej z rekomendacji jeszcze sporo brakuje.

Jakie wyniki miało AB w zeszły roku?

Zarząd podkreśla, że grupa umocniła swoją pozycję lidera w regionie CEE. Wskazuje na wyraźny wzrost zysku netto w ujęciu rocznym i kwartalnym dzięki dobrym wynikom operacyjnym oraz znacznemu zredukowaniu kosztów finansowych. Spółce udało się zmniejszyć zadłużenie netto o 74 proc.

Rok finansowy 2023/2024 (październik 2023 – wrzesień 2024) AB zakończyło z przychodami na poziomie 14,7 mld zł (wobec 15,4 mld zł rok wcześniej) i zyskiem netto 174,7 mln zł (+9 rok do roku).

- Dbamy o marże, przepływy gotówkowe i silny bilans. Na koniec roku finansowego zredukowaliśmy zadłużenie finansowe o trzy czwarte, prezentując bardzo wysokie wskaźniki płynności finansowej - komentuje Grzegorz Ochędzan, wiceprezes ds. finansowych w AB. Z kolei Andrzej Przybyło, szef AB podkreśla, że spółce sprzyja szereg czynników rynkowych oraz programów propopytowych na szczeblu krajowym i unijnym. Spodziewane przez ekspertów mocniejsze wzrosty na rynku IT wynikają m.in. z wymiany sprzętu w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10, popularyzacją urządzeń z AI, zwiększaniem wydatków na transformację cyfrową przedsiębiorstw i administracji publicznej, popularyzacją standardu WiFi 7, przechodzeniem od chmury do urządzeń, wzrostem wydatków na cyberbezpieczeństwo, czy cyklem wymiany komputerów zakupionych w okresie pandemii. Dodatkowo, kumuluje się odroczony popyt w związku z przesunięciami przetargów publicznych w Polsce. Z kolei realizacja KPO oznacza miliardy euro środków na transformację cyfrową, a dodatkowo ogłoszona w październiku 2024 r. krajowa strategia cyfryzacji zakłada 100 mld zł nakładów do 2030 roku i znacząco wyższe roczne wydatki w kolejnych latach (docelowo od 2035 roku 5 proc. PKB).