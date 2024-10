Zrezygnował wiceprezes LPP od finansów

Marcin Bójko od pewnego czasu uczestniczył w spotkaniach podsumowujących wyniki finansowe grupy i dał się już poznać rynkowi.

Lutkiewicz o swoim odejściu: trudna decyzja

Przemysław Lutkiewicz pracował dla LPP d 2008 r. Od 2015 r. jako wiceprezes zarządu odpowiadał za obszar finansów, kontrolingu, audytu wewnętrznego, relacji inwestorskich oraz prowadził nadzór nad spółkami zagranicznymi całej Grupy LPP.

- To nie była łatwa decyzja, ale przychodzi moment, kiedy względy osobiste i troska o stan zdrowia muszą wyjść na pierwszy plan. Przez ostatnie lata wspólnie z pozostałymi kolegami z zarządu oraz wszystkimi pracownikami firmy miałem możliwość budowania wyjątkowej organizacji, która ma własny pomysł na rozwój i wie jak go realizować. Obszar finansów pozostawiam w dobrych rękach – w moim przekonaniu Marcin Bójko zapewni kontynuację najlepszych praktyk, do których przyzwyczailiśmy rynek, a do pracy zarządu wniesie świeże spojrzenie. Wszystkim, których spotkałem na swojej zawodowej drodze w LPP, chcę bardzo serdecznie podziękować. To ludzie są siłą tej firmy i to właśnie dzięki ambitnym i zaangażowanym zespołom tworzącym LPP, z którymi miałem zaszczyt pracować, zbudowaliśmy prężnie działającą organizację. Życzę powodzenia i wielu sukcesów wszystkim moim współpracownikom – brzmi wypowiedź Przemysława Lutkiewicza w komunikacie prasowym.

Pod kierownictwem Przemysława Lutkiewicza LPP zdobyło szereg nagród za relacje z inwestorami i stało się ulubioną firmą dużych inwestorów instytucjonalnych. W 2024 r. LPP przeżyło jednodniowy krach notowań po tym jak firma Hindenburg Research opublikowała raport oskarżając spółkę o to, że wbrew deklaracjom nadal prowadzi biznes w objętej sankcjami UE Rosji. Spółka zgłosiła sprawę do prokuratury, zarzucając Hindenburgowi podawanie nieprawdy i manipulacje kursem, ale i przyznała, że w 2023 r. nadal notowała zyski za sprawą dostaw do agentów sprzedażowych, którzy zaopatrywali sklepy na rosyjskim rynku sprzedane wraz z tamtejszą spółką grupie inwestorów. W tym roku LPP ma zakończyć także i ten etap działalności w Rosji.