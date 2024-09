Żabka wskakuje na giełdę. To ciekawe, duże IPO

Czy warto kupować akcje w dużych IPO? Nie ma tu reguły. W przypadku Allegro kurs rynkowy jest obecnie poniżej ceny z oferty publicznej, natomiast w dniu debiutu i tuż po nim można było sporo zarobić.

Allegro jest wiodącym graczem w sektorze e-commerce. Żabka natomiast zajmuje się handlem tradycyjnym. Po części można ją porównywać z siecią sklepów Dino, ale z zastrzeżeniem, że spółki te działają w innych segmentach. Notowania i wyniki Dino obecnie są pod presją z uwagi na wojnę cenową toczącą się pomiędzy dyskontami takimi jak Biedronka czy Lidl. W przypadku Żabki klienci są gotowi zaakceptować wyższe ceny, co ma pozytywny wpływ na jej marże.

Żabka ma ambitne plany. Chce podwoić sprzedaż do 2028 r., otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024–2028.