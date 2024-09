Sprzedaż akcji Żabki coraz bliżej. To będzie olbrzymia oferta

Spekulacje o planach giełdowych pojawiają się od miesięcy. W komunikacie spółka podaje, że w latach 2021–2023 średnioroczna stopa wzrostu sprzedaży Żabki wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem, z jednej strony, wzrostu liczby sklepów, a z drugiej – wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. To jedna z najpopularniejszych sieci w Polsce, według badania ARC Rynek i Opinia jako miejsce do robienia najczęstszych zakupów wskazało ją 2 proc., ale jeśli chodzi o uzupełniające i impulsowe, wynik jest wielokrotnie wyższy. Marka Żabka ma w Polsce rozpoznawalność na poziomie około 90 proc., a ok. 17 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 m od najbliższego sklepu sieci. W 2023 r. Grupa obsługiwała średnio 3,6 mln transakcji dziennie.

Poprawia też wyniki, w pierwszym półroczu sprzedaż do klientów końcowych wzrosła o 22 proc., do 10,5 mld zł. Przychody grupy zwiększyły się o 21,5 proc., do 11,1 mld zł, a EBITDA o 33,5 proc., do 1,4 mld zł. Firma jest największym graczem na rynku convenience, czyli sklepów osiedlowych o niedużych powierzchniach, ale oferujących także szeroką game usług dodatkowych, jak wypłata gotówki, nadawanie przesyłek itp. Choć firma w ostatnich latach rośnie w błyskawicznym tempie ok. 1 tys. placówek rocznie, to ocenia potencjał rynku na około 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. w Rumunii. – Założenia są optymistyczne, już teraz zagęszczenie Żabek w dużych miastach jest aż zastanawiające i sklepy tej sieci konkurują ze sobą – mówi jeden z konkurentów.

Miejsce na nowe sklepy

Żabka operuje w modelu franczyzowym, sklepy prowadzą niezależni partnerzy, których jest już ponad 9 tys. Sieć zapewnia potrzebne w prowadzeniu własnego biznesu szkolenia, w pełni umeblowany i zatowarowany sklep, dokładnie przeanalizowany pod kątem lokalizacji, a także zaplecze marketingowe i operacyjne. Współpracę z siecią mogą rozpocząć osoby, które nie muszą posiadać wcześniejszego doświadczenia w handlu detalicznym. Dzięki współpracy z Żabką ponad 86 proc. franczyzobiorców osiągnęło w bieżącym roku co najmniej 27 tys. zł przychodu miesięcznie.

Sklepy convenience na rynku ustępują pod względem sprzedaży tylko sieciom dyskontowym, które mają już ponad 43 proc. rynku FMCG. Za to wygrywają, jeśli chodzi o liczbę wizyt klientów, według Proxi.Cloud tych miały w pierwszym półroczu średnio 60,9 wobec 57,3 przed rokiem. W dyskontach wizyt były średnio 46,2.