Eurocash również zawiódł rynek

O niemal 7 proc. zniżkowały w środowe popołudnie walory Eurocashu po gorszych od oczekiwań wynikach za II kwartał.

Eurocash to kolejna po Dino Polska spółka handlowa, która ma za sobą cięższy kwartał. Po publikacji wyników walory hurtownika zniżkowały nawet do 9,6 zł, czyli o blisko 7 proc., a to oznaczało niemal 38-proc. przecenę od początku tego roku. Tym samym kurs Eurocashu znalazł się na poziomach sprzed dwóch lat. Przypomnijmy, że Dino sesję po publikacji wyników zamknęło spadkiem o 10 proc., a po dwóch dniach zwyżek w środę po południu traciło 2 proc.