Spółka, która mimo tradycyjnych skojarzeń z galanterią ponad połowę przychodów pozyskuje właśnie ze sprzedaży walizek, jest ofiarą własnego sukcesu z poprzednich lat – ocenia tymczasem Krzysztof Kawa z Erste Securities. Jak tłumaczy analityk, w czasie wychodzenia świata z pandemii Wittchen notował bardzo dobre wyniki sprzedażowe, w czym pomagało ożywienie w turystyce.

W przeciwieństwie do przedstawicieli branży turystycznej, których notowania utrzymują się w silnej hossie, kurs Wittchena od ponad roku tkwi w tendencji bocznej. Dzięki boomowi na zagraniczne wakacje w dwa lata notowania operatora czarterów Enter Air więcej niż się potroiły, a kurs Rainbow Tours skoczył ponad sześciokrotnie. Tymczasem akcje Wittchena od pandemicznego dołka do szczytu sprzed roku umocniły się 9,5-krotnie, jednak od tamtego czasu nie potrafią wrócić do ustanawiania kolejnych rekordów.

Czy kurs akcji Wittchena wzrośnie? Analitycy są sceptyczni

Jak dodaje specjalista, na świetnej koniunkturze w turystyce spółka nie korzysta już tak jak w ostatnich latach. Cykl życia walizki jest dłuższy niż pojedynczy sezon, co sprawia, że koniunktura na rynku turystycznym nie ma bezpośredniego przełożenia na sprzedaż, czego efektem jest wyhamowanie wzrostu sprzedaży Wittchena praktycznie do zera. Tymczasem Chodyra z Trigona DM przewiduje, że w tym roku do osiągnięcia jest co najwyżej niski jednocyfrowy wzrost sprzedaży.

Zdaniem specjalisty, który w kwietniowym raporcie jedną akcję spółki wyceniał na 32 zł, czyli nieco poniżej bieżących notowań, kluczem do rozwoju jest ekspansja zagraniczna i to właśnie na niej opierała się głównie dotychczasowa strategia wzrostu Wittchena. Wąskim gardłem jest jednak przestrzeń magazynowa.