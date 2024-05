„Już w drugim kwartale tego roku Grupa dokonała zmian w obszarze logistyki, obniżając koszty dystrybucji przesyłek gabarytowych do salonów w Polsce i do odbiorców w innych krajach. Dużą wagę firma przykłada również do kontroli kosztów ogólnego zarządu – w pierwszym kwartale br. zmalały one o 16 proc. rok do roku w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni sprzedaży.

Spółka zapewnia, że jej sytuacja finansowa jest stabilna. Dlatego tegoroczna dywidenda wyniesie rekordowe 65,8 mln zł (3,57 zł). Decyzję walnego zgromadzenia, na którym małżeństwo Wittchenów dysponuje największą liczbą głosów, podjęto 22 maja.

Na koniec marca spółka prowadziła 103 własne salony (głównie Polsce) o powierzchni 8,9 tys. m kw. Rok wcześniej było ich 95 i zajmowały podobny metraż. Poza tym grupa ma 10 salonów franczyzowych w Ukrainie (0,9 tys. m k.). Sumie na koniec marca sieć sprzedaży detalicznej miała 9,75 tys. m kw.

Wittchen podał, że sprzedaż przez internet stanowiła w tym czasie 54 proc. jego przychodów. To wzrost o 1 pkt proc. rok do roku, a spółka chce nadal rozwijać internetową sprzedaż. W I kw. ruszy jej e-sklep w Austrii.