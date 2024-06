Powrotem do wyprzedaży skończyła się próba wyjścia kursu CCC z korekty. We wtorek notowania operatora sieci handlujących obuwiem i odzieżą spadły o 9 proc., wymazując praktycznie całość zwyżek z poprzednich kilku dni. W porównaniu ze szczytem z początku czerwca ceny akcji tracą 13 proc., jednak od kiedy pod koniec ubiegłego roku CCC spóźnione dołączyło do hossy, papiery są wciąż na 240-procentowym plusie.

Czy kurs akcji CCC może jeszcze rosnąć? Analityczka widzi potencjał

W ostatnich miesiącach CCC przyzwyczaiło inwestorów do jednosesyjnych zwyżek przekraczających 10 proc., ale takiej przeceny jak wtorkowa nie było od 16 miesięcy. Jak jednak przyznaje Sylwia Jaśkiewicz z DM BOŚ, kursy potrafią rosnąć i spadać bez wyraźnej przyczyny fundamentalnej. Takiej jednoznacznej przyczyny trudno jest jej się dopatrzyć także w przypadku wtorkowej wyprzedaży detalisty.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Odzieżowi giganci zarobili więcej. Kursy jednak w dół Gdańska grupa odzieżowa LPP i polkowickie CCC podsumowały I kwartał roku finansowego. Obie istotnie poprawiły wyniki. W czwartek inwestorzy jednak realizowali zyski.

- Inwestorzy zapewne uznali, że to dobry moment, żeby zrealizować zyski, zwłaszcza patrząc na wzrost kursu w ciągu ostatnich kilku miesięcy – komentuje analityczka która w ostatnim raporcie jedną akcję CCC wyceniała na 160,80 zł, czyli o 28 proc. powyżej środowych notowań.

Specjalistka podtrzymuje swoje prognozy wyników spółki. Jak zaznacza, w wycenie opiera się przede wszystkim na twardych danych oraz własnych prognozach, a te w przeciwieństwie do kursu pozostają bez zmian. Według niej kluczowe dla oceny perspektyw spółki będą teraz planowane na koniec czerwca refinansowanie zadłużenia oraz kształtowanie się bazy kosztowej.