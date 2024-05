Szaleństwo na akcjach CCC. Zyski wyższe od oczekiwań

Piątkowa sesja to pierwsza sesja, na której inwestorzy giełdowi mogą zareagować na najnowsze wyniki Grupy CCC. W czwartek zarząd spółki handlującej odzieżą i obuwiem pod kierunkiem Dariusza Miłka pokazał wstępne szacunki rezultatów za pierwszy kwartał roku 2024/25, zakończonego 30 kwietnia.

W reakcji na te dane i komentarze biur maklerskich notowania CCC idą dziś mocno w górę. Papier kosztował już 121 zł, o około 20 proc. więcej niż w czwartek, choć im bliżej południa, czyli konferencji zarządu, tym entuzjazm wyhamowuje.

Dariusz Miłek: to nie był wyścig o przychody

- Wyniki są nieco lepsze od moich oczekiwań i istotnie lepsze od konsensusu. Wydaje się, że za poprawą sprzedaży i rentowności stoi nie tylko korzystna pogoda i kursy walut, ale także atrakcyjniejsza kolekcja kupiona po lepszych cenach i zmiana struktury sprzedaży. Duży plus za kontynuację pracy na kosztach, które pomimo presji inflacyjnej, podwyżki płacy minimalnej nieco spadły rok do roku. Jest to już kolejny kwartał, kiedy efekty restrukturyzacji kosztów są widoczne – komentuje dla nas Sylwia Jaśkiewicz, dyrektor zarządzająca wydziału analiz i rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ.

Jaśkiewicz niedawno podniosła wycenę akcji CCC do 108,8 zł. Przed nią i po niej waluacje walorów grupy kierowanej przez Dariusza Miłka podnoszą też inni analitycy. Rozpędzony kurs przebija jednak kolejne zrewidowane wyceny i skłania specjalistów do kolejnych weryfikacji.