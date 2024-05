Poniedziałkowa sesja na GPW ewidentnie należy do kupujących. Zarówno WIG, jak i WIG20 idą mocno w górę, a gwiazdą jest Allegro. Jego notowania od rana zyskują na wartości. Po południu akcje drożeją o ponad 6 proc. do 36,4 zł. Uwagę zwraca wysoki wolumen. Mimo iż za nami niespełna połowa sesji, obrót na Allegro sięgnął już 90 mln zł.

ABB w Allegro

Spółka nie podawała dziś informacji, które mogłyby uzasadniać takie zwyżki. Warto odnotować, że odbicie obserwujemy już od kilku tygodni, a w ostatnich dniach przybrało na sile. Paradoksalnie impulsem do zwyżki stało się kwietniowe ABB - czyli transakcja sprzedaży pakietu akcji przez wiodących akcjonariuszy (po 29,5 zł). Popyt znacząco przewyższył podaż i sprzedający (fundusze Cidinan Sarl, Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan Sarl) zwiększyli pulę sprzedawanych walorów do 65 mln z 50 mln. Była to czwarta transakcja sprzedaży w ramach ABB od czasu debiutu spółki na GPW – trzy poprzednie odbywały się po coraz niższej cenie. Po raz pierwszy w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł.

Z czego wynika obecna dobra passa notowań akcji Allegro?

Niewykluczone, że część inwestorów chce wykorzystać obecny czas na zakupy przed ewentualną kolejną podażą, czyli przed następnym ABB (lockup do 18 lipca). Obecne zwyżki mogą również wynikać z redukowania krótkich pozycji przez fundusze.

Nie brak też opinii, że Allegro generalnie wraca do łask i znów jest postrzegane jako ciekawa okazja inwestycyjna. Za takim scenariuszem zdają się przemawiać wyceny spółek porównywalnych - średnio są one wyższe niż wskaźniki dla Allegro. Kapitalizacja firmy na GPW wynosi obecnie 38 mld zł. Akcje są nadal tańsze niż w IPO w 2020 r. (43 zł).