Drugi tydzień Parkiet Challenge z wyborami w USA w tle. Kto zgarnął 1000 zł?

Główną nagrodą dla zwycięzcy tegorocznego Parkiet Challenge jest 20 tys. zł. Zwycięzca otrzyma też na tydzień samochód Hyundai Santa Fe. Za zajęcie drugiego miejsca w wielkim finale jest 10 tys. zł i samochód Hyundai Tucson na weekendowy wypad. Auto na weekend czeka również dla osoby, która zajmie trzecie miejsce. Oprócz tego dostanie ona 5 tys. zł. W tym roku nagrody pieniężne przewidziane są też dla pozostałych uczestników finału – od 3 tys. do 1 tys. zł.

Do Parkiet Challenge wciąż można dołączyć poprzez stronę gra.parkiet.com. Główny etap zmagań potrwa jeszcze przez dwa tygodnie. Do finału zaś zakwalifikuje się osiem osób, które uzyskają najwyższe łączne stopy zwrotu w pierwszym etapie. W finale tradycyjnie jednak zmierzy się dziesięciu inwestorów. Pozostałych dwóch trafi do niego dzięki dogrywce – obejmie ona jeden giełdowy tydzień, od 25 do 29 listopada, i odbędzie się na zasadach analogicznych jak etap główny. Finałowe starcie zaplanowane jest na 4 grudnia na GPW.