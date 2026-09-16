Zgodnie z przewidywaniami rynku Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie (12-0) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych. W efekcie stopa funduszy federalnych trafiła w przedział docelowy 3,75–4 proc. To pierwsza podwyżka od lipca 2023 r.

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„Inflacja wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie” – podał komitet w komunikacie. „Dzisiejsza decyzja ma przyspieszyć powrót do naszego 2-procentowego celu. Przewodnim założeniem Komitetu pozostaje stabilność cen”.

Choć z samego Fed płynęły niedawno sprzeczne sygnały, rynek wyceniał scenariusz podwyżki na ponad 90 proc. Jedyne znaki zapytania dotyczyły tego, czy decyzja zapadnie bez zdań odrębnych.

Karl Schamotta, główny strateg rynkowy w Corpay, w wypowiedzi dla agencji Reuters określił podwyżkę jako „zdecydowany krok”, który pomoże odbudować wiarygodność banku centralnego. „Ta decyzja powinna w dużej mierze przywrócić wiarę w determinację Fed do walki z inflacją i zdjąć hamulec, który dotąd powstrzymywał wzrosty dolara” – ocenił Schamotta.

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Szef FED: inflacja jest za wysoka

Podczas brefingu szef Rezerwy Federalnej Kevin Warsh określił podwyżkę stóp procentowych jako decyzję „rozważną”, „poważną” i „odpowiedzialną”.

– Nasza decyzja zapada w momencie, gdy amerykańska gospodarka wyraźnie nabiera wiatru w żagle – zaznaczył szef Rezerwy Federalnej. – Nowe miejsca pracy, zyski sektora prywatnego, inwestycje firm – każdy z tych wskaźników poprawił się w ostatnich miesiącach i zmierza we właściwym kierunku. Podkreślił, że o ile rynek pracy jest w „dobrej kondycji”, o tyle inflacja wciąż pozostaje zbyt wysoka.

– Od ponad pięciu lat wskaźniki cen utrzymują się powyżej naszego celu. Dlatego nasz główny nacisk kładziemy dziś na stabilność cen. Fakty są nieubłagane: inflacja jest za wysoka i ten stan trwa już po prostu za długo - zapewnił.

Stopy procentowe w USA mogą jeszcze wzrosnąć

Środowa aktualizacja projekcji FOMC wyraźnie wskazuje, że większość decydentów nie wyklucza kolejnego ruchu w górę jeszcze w tym roku.

Z najnowszego „wykresu punktowego” (dot plot) wynika, że 16 z 18 członków komitetu – Kevin Warsh tradycyjnie nie składa własnej prognozy od objęcia urzędu – spodziewa się jeszcze przynajmniej jednej podwyżki, przy czym czterech widzi przestrzeń na dwie. Tylko dwóch uczestników uważa obecny krok za wystarczający.

W prognozach na kolejne lata nie przewidziano już dalszych podwyżek. Pierwsze cięcia stóp zarysowano dopiero na lata 2028 i 2029.

Fed podnosi stopy, Wall Street rośnie

Wall Street także pogodziło się z myślą, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie podniesie stopy procentowe, by zdusić uporczywą inflację.

Tuż przed ogłoszeniem informacji o stopach indeks S&P 500 zyskiwał 0,3 proc., a Nasdaq 0,7 proc. Rentowność flagowych, 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 4,95 proc. po publikacji danych wskazujących na mocniejsze od oczekiwań odbicie sprzedaży detalicznej w sierpniu oraz wyraźny skok cen importowych. W poniedziałek rentowności 10-latek po raz pierwszy od 2023 roku przebiły barierę 5 proc.

Dolar trzyma się mocno blisko dwutygodniowych szczytów, a kursy głównych walut pozostają w wąskim przedziale wahań.