Rynek nadal nie jest jednak całkowicie przekonany co do takiego scenariusza, dlatego sama decyzja może stać się źródłem podwyższonej zmienności dla szerokiej klasy aktywów. Choć podwyżka stóp procentowych nie jest na rękę amerykańskiemu prezydentowi, na szali znajduje się również wiarygodność Kevina Warsha.

Reklama Reklama

Z rynkowego punktu widzenia kluczowy będzie ton komunikatu towarzyszącego decyzji. Inwestorzy będą analizować, czy będzie on jedynie uzasadniał dzisiejszy ruch, czy też zasugeruje możliwość kolejnych podwyżek stóp procentowych. Biorąc pod uwagę podejście nowego szefa Fed, Kevina Warsha, który nie jest zwolennikiem sygnalizowania przyszłych decyzji z wyprzedzeniem, można oczekiwać ostrożnego przekazu. Z drugiej strony podczas swoich ostatnich wystąpień przyjmował wyraźnie bardziej jastrzębi ton i podkreślał konieczność dalszej walki z inflacją. Przed końcem roku rynek wycenia jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Przed decyzją kurs EUR/USD utrzymuje się powyżej poziomu 1,15.

Po spadkach z ostatnich dni główne indeksy giełdowe dziś nieznacznie odbijają, jednak trudno wskazać wyraźne powody do większego optymizmu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a wysokie ceny ropy nadal generują ryzyka inflacyjne. Do podwyżek stóp procentowych przygotowują się kolejne banki centralne. W połączeniu z niepewną sytuacją fiskalną wspiera to wzrost rentowności na rynku długu. Dodatkowo w ostatnich dniach pod znakiem zapytania znalazły się perspektywy rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Kontrakt terminowy na technologicznego Nasdaqa odbija dziś o 0,4%. Potencjalne ograniczenie prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji nie powinno jednak zahamować rozwoju całej branży. Najbliższe dni mogą upływać pod znakiem podwyższonej zmienności. Na pełniejsze wyklarowanie sytuacji inwestorzy mogą być zmuszeni poczekać do października i kolejnego sezonu publikacji wyników finansowych. Na ten moment polityka monetarna oraz ceny ropy pozostają w centrum uwagi rynków.