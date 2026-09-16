Z tego artykułu dowiesz się: Co się dziś dzieje z WIG20.

Dlaczego kurs PZU jest znacznie niższy niż wczoraj.

Kiedy PZU wypłaci dywidendę.

Jakie plany ma SP.

W środę około godz. 12 WIG spada o 0,3 proc., a WIG20 o prawie 1,2 proc. Tak mocny spadek WIG20 to w dużej mierze efekt odcięcia prawa do dywidendy w PZU. Dywidenda ta jest w tym roku rekordowa, a jej stopa przekracza 6 proc. Przy prawie 8-proc. udziale PZU w portfelu WIG20 (indeks ma charakter cenowy i nie uwzględnia dochodów z dywidend) przekłada się to na niemal 0,5 proc. spadek indeksu.

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Co się dzieje z kursem PZU

To właśnie dywidenda odpowiada za „dziwną” wartość dzisiejszego kursu PZU. Teraz spada on o 0,3 proc. do 71,9 zł. Wczoraj na zamknięciu sesji wynosił 77 zł. Wczorajsza sesja (15 września) była ostatnią, jeśli chciało się kupić akcje z prawem do dywidendy. Po wczorajszej sesji notowania zostały skorygowane o jej wartość i dzisiejszy kurs odniesienia na otwarciu był w okolicach 72 zł.

Dziś od rana właściciela zmieniło już ponad 1 mln akcji PZU, o łącznej wartości przekraczającej 70 mln zł. Jeszcze większą aktywność na akcjach ubezpieczyciela (zapewne w związku z ostatnim dniem na zakup akcji z prawem do dywidendy) widać było wczoraj. Właściciela zmieniło wtedy ponad 4 mln walorów.

Niektórzy inwestorzy, jeśli wierzą w fundamenty spółki i jej perspektywy, wykorzystują moment korekty kursu do zwiększenia zaangażowania w akcje. Praktyka pokazuje, że nie ma reguły, jeśli chodzi o zachowanie notowań po odcięciu dywidendy. Zdarza się, że stosunkowo szybko „dywidendowa luka” zostaje zasypana i notowania wędrują ponad poziom sprzed korekty kursu. Ale bywa i tak (szczególnie w okresie dekoniunktury rynkowej), że kurs ma problem, by wznieść się ponad ten poziom.

Kiedy PZU wypłaci dywidendę

W tym roku walne zgromadzenie PZU zdecydowało, że dniem wypłaty będzie 8 października. Z kolei dzień ustalenia prawa przypada 17 września, ale akcje należało kupić najpóźniej wczoraj z uwagi na okres rozliczeniowy w KDPW.

Tegoroczne walne zgromadzenie PZU zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 4,8 zł na akcję, łącznie ponad 4 mld zł. Uchwalona w tym roku dywidenda oznacza wzrost o 7,4 proc. rok do roku, czyli o 33 grosze względem ubiegłorocznej wypłaty. Przewyższa również cel strategiczny wyznaczony na 2027 r., zakładający wypłatę powyżej 4,5 zł.

Ten rok – biorąc pod uwagę wyniki za I półrocze i perspektywy na drugie – również zapowiada się dla PZU dobrze, co daje nadzieję na sutą wypłatę również w przyszłym roku. Szczególnie zważywszy na fakt, że dużym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który już zapowiedział, że przyszłoroczne dywidendy będą wysokie, a łączne wpływy budżetowe z dywidend znacząco przewyższą tegoroczne.