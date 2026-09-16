Co dziś jest największym zagrożeniem dla giełd: geopolityka, droga ropa czy Fed? Czy rentowność amerykańskich dziesięciolatek powyżej 5 proc. powinna już niepokoić inwestorów? I czy temat bańki związanej ze sztuczną inteligencją jest realnym ryzykiem, czy tylko kolejnym pretekstem do realizacji zysków?

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W rozmowie zapytamy także o polski rynek. Czy dobre wyniki spółek uzasadniają dalsze wzrosty, czy Polska przestała już być „zawsze tania” i gdzie po mocnym rajdzie WIG20 nadal można szukać okazji? Pozmawiamy też o małych i średnich spółkach, sektorze defense, technologiach kwantowych oraz o tym, jak wprowadzenie OKI może wpłynąć na zachowanie inwestorów i wyceny na GPW.

Na program zaprasza Przemysław Tychmanowicz.