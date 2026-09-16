Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia nowych propozycji układowych w toczącym się w spółce postępowaniu sanacyjnym i złożył je do sądu rejonowego. W porównaniu z dokumentem przyjętym 30 czerwca, nie zmieniają one zasadniczych założeń restrukturyzacji zobowiązań narodowego przewoźnika, w tym podziału wierzycieli na grupy ani podstawowych zasad i warunków ich zaspokojenia.

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Nowy dokument wprowadza jedynie dodatkowy, warunkowy mechanizm zaspokojenia części wierzytelności, które we wcześniejszych propozycjach układowych podlegały umorzeniu. Będzie miał on zastosowanie w stosunku do wierzycieli z grup I (wierzytelności podatkowe), III (m.in. banki i instytucje finansowe) oraz IV (podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa).

Mechanizm dodatkowego zaspokojenia zostanie oparty na środkach faktycznie otrzymanych przez PKP Cargo z tytułu tzw. decyzji węglowej. Było to polecenie wydane w lipcu i październiku 2022 r. przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, zobowiązujące spółkę do pilnego transportu węgla m.in. z portów morskich w głąb kraju w następstwie wystąpienia kryzysu energetycznego, na czym firma poniosła ogromne straty.

PKP Cargo liczy na pozytywną decyzję sądu w sprawie decyzji węglowej

Wierzyciele z grup I, III i IV otrzymają do podziału środki faktycznie otrzymane przez PKP Cargo na podstawie ugody albo prawomocnego orzeczenia sądowego, wraz z faktycznie otrzymanymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu, jeżeli zostały objęte ugodą albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem. Przy ustalaniu wysokości dodatkowego zaspokojenia uwzględniane będzie 50 proc. otrzymanych pieniędzy z tytułu decyzji węglowej, po ich pomniejszeniu o podatki, obowiązkowe daniny oraz bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia lub uzyskania zaspokojenia. Ponadto będzie ono dotyczyć tylko tej części należności głównej, która nie zostanie zaspokojona na podstawowych zasadach określonych dla danej grupy wierzycieli. Z kolei należne im odsetki i inne należności uboczne, tak jak dotychczas, nie są objęte zaspokojeniem i podlegają umorzeniu.

Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo, w komunikacie prasowym informuje, że nowe propozycje układowe są efektem wielu miesięcy intensywnej pracy oraz dialogu prowadzonego z wierzycielami. „Zależało nam na wypracowaniu rozwiązań, które z jednej strony zapewnią spółce możliwość skutecznego zakończenia procesu restrukturyzacji i dalszego rozwoju, a z drugiej pozwolą zwiększyć potencjalny poziom zaspokojenia wierzycieli. Jednocześnie proponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby spółki związane z planowanym pozyskaniem kapitału w drodze emisji akcji” – twierdzi Prus. Jednocześnie wyraził nadzieję, że przedstawione propozycje odpowiadają na najważniejsze oczekiwania uczestników postępowania układowego i tworzą solidne podstawy do przyjęcia układu.

Wierzyciele PKP Cargo zostali podzieleni na sześć grup

Według Pawła Miłka, wiceprezesa PKP Cargo, wspólne działania prowadzone z wierzycielami celem wyegzekwowania odszkodowania za decyzję węglową mogą istotnie zwiększyć tempo wypłat oraz wysokość finalnie otrzymanych kwot. To paradoksalnie może przynieść spółce większy efekt finansowy, nawet pomimo podziału kwoty odszkodowania pomiędzy spółkę a wierzycieli.

PKP Cargo przypomina, że podobnie jak w poprzednich propozycjach, wierzyciele zostali podzieleni na sześć grup obejmujących poszczególne kategorie interesów. Najmniejsi wierzyciele handlowi oraz wierzyciele leasingowi otrzymają spłatę 100 proc. należności głównych. Pełną spłatę należności głównych oraz należności ubocznych przewidziano również dla ZUS. Wierzyciele finansowi oraz więksi wierzyciele handlowi otrzymają spłatę 50 proc. należności głównych, natomiast wierzytelności podmiotów kolejowych kontrolowanych przez Skarb Państwa zostaną w połowie skonwertowane na akcje PKP Cargo.

Gotówkowa część przyszłego układu ma być sfinansowana planowanym dokapitalizowaniem PKP Cargo. Będzie ona sfinansowana m.in. ze środków z emisji akcji, uchwalonej przez walne zgromadzenie w czerwcu. Złożone właśnie do sądu propozycje układowe będą stanowiły podstawę dalszych etapów postępowania restrukturyzacyjnego, w tym głosowania nad układem przez wierzycieli.