Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Bioton w I półroczu 2026 r.

Jak zareagował kurs akcji.

Jakie plany na grupa.

Nad jakimi lekami pracuje.

Notowania Biotonu rozpoczęły środową sesję od spadków. Przed południem akcje tanieją o ponad 5 proc. do 3,5 zł. Biotechnologiczna spółka opublikowała raport za I półrocze. Wnioski płynące z niego nie są jednoznaczne, ale jedno jest pewne: jeśli Bioton chce rozwijać swój biznes, nie może opierać się już tylko na „tradycyjnej” insulinie. Zarząd też to podkreśla w raporcie i deklaruje, że spółka konsekwentnie rozwija ofertę.

Reklama Reklama

Z kolei na dalszych poziomach wyników – operacyjnym i netto – widać stratę, ale analiza raportu finansowego pozwala stwierdzić, że to efekt rezerwy zawiązanej w związku z niedawnym wyrokiem sądowym. Po oczyszczeniu wyników z tego zdarzenia, widać wzrost rentowności.

Jakie wyniki miał Bioton w I półroczu 2026 r.

W pierwszym półroczu 2026 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 120,2 mln zł, z czego 88,2 mln zł stanowiła sprzedaż insuliny. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, kiedy przychody wyniosły 145,5 mln zł (w tym 123,8 mln zł ze sprzedaży insuliny) oznacza to spadek przychodów o 17,4 proc. rok do roku. Najważniejszym czynnikiem determinującym tę zmianę była niższa sprzedaż insulin na rynku malezyjskim. To skutek zakończenia odbiorów wynikających z przetargu z 2025 roku oraz przesunięcia nowych zamówień związanych z przetargiem na rok 2026 (został rozstrzygnięty w czerwcu 2026 r.). Łączna wartość sprzedaży insuliny poza Polską w I półroczu wyniosła 60,1 mln zł, co oznacza spadek o 38,1 proc.

Z kolei na rynku polskim grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży insuliny (Gensulina oraz SemGlee) w wysokości 28,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 r. Pomimo niewielkiego wzrostu przychodów w ujęciu wartościowym, udział rynkowy Gensuliny zwiększył się z 43,1 proc. do 46,2 proc. na koniec czerwca 2026 roku, co potwierdza dalsze umocnienie pozycji rynkowej grupy w segmencie insulin ludzkich. Wzrost udziału rynkowego został osiągnięty pomimo utrzymującej się tendencji spadkowej na krajowym rynku insulin ludzkich, którego wartość zmniejszyła się o 11,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spadek ten miał charakter strukturalny i wynikał z zastępowania insulin ludzkich przez insuliny analogowe, które stopniowo zwiększają swój udział w terapii cukrzycy.

Dlaczego Bioton ma stratę

W I półroczu 2026 r. grupa odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 14,4 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej. Zarząd informuje, że decydujący wpływ na wynik operacyjny miało utworzenie rezerwy związanej z wyrokiem sądowym (26 maja 2026 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził wykonalność wyroku Chińskiej Komisji ds. Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego z 25 sierpnia 2017 r.). Po wyłączeniu wpływu tego jednorazowego zdarzenia, wynik na działalności operacyjnej wyniósłby ponad 3 mln zł, co oznaczałoby poprawę o ponad 40 proc. rok do roku. Poprawa wyniku operacyjnego, po wyeliminowaniu wpływu utworzonej rezerwy, była przede wszystkim efektem wyższego zysku brutto na sprzedaży, osiągniętego dzięki korzystniejszej strukturze sprzedaży oraz niższemu kosztowi własnemu sprzedaży w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 r.

Analogiczne zjawisko widać na poziomie netto – z uwagi na wspomniane już jednorazowe zdarzenia w raporcie widnieje ponad 14 mln zł straty wobec ponad 2 mln zł straty rok temu.

Jakie plany ma Bioton

W I półroczu grupa wprowadziła na rynek insulinę analogową – SemGlee. W pierwszym półroczu 2026 r. sprzedaż tego produktu osiągnęła 961 tys. zł. Zarząd podkreśla, że wdrożenie SemGlee stanowi ważny krok w realizacji strategii rozwoju oferty diabetologicznej grupy oraz rozszerzenia obecności w segmencie nowoczesnych insulin analogowych.

7 lutego 2025 r. spółka zawarła z globalną firmą farmaceutyczną umowę na kontraktowe wytwarzanie insuliny glargine. Grupa wyprodukowała i zakończyła próby inżynieryjne zgodne z ostateczną specyfikacją produktów. W ocenie zarządu realizacja umowy na kontraktowe wytwarzanie insuliny glargine będzie mieć istotne znaczenie dla spółki i jej przyszłych wyników finansowych. Wartość europejskiego rynku insuliny glargine przekracza obecnie 1 mld euro. Jest już czterokrotnie wyższa od wartości rynku tradycyjnej insuliny RHI.

Ponadto spółka rozwija produkty diabetologiczne oraz wyroby wspierające leczenie i monitorowanie cukrzycy.

„Wyniki sprzedażowe na rynku polskim, osiągnięte w pierwszym półroczu 2026 roku wskazują na dalszą dywersyfikację źródeł przychodów grupy oraz stopniowe zwiększanie udziału produktów nieinsulinowych i insulin analogowych w strukturze sprzedaży krajowej. Dzięki temu grupa wzmacnia swoją pozycję na rynku diabetologicznym i ogranicza wpływ obserwowanego spadku segmentu insulin ludzkich na poziom osiąganych przychodów” – czytamy w raporcie.