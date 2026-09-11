Z tego artykułu dowiesz się: Który odczyt inflacji bazowej zaskoczył rynek i może przesądzić o decyzji Fed.

Co, oprócz rosnących cen energii, w największym stopniu napędzało wzrost wskaźnika CPI.

Jak najnowszy raport wpłynął na rynkowe oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych.

Dlaczego silna gospodarka i boom na AI stawiają Rezerwę Federalną w mało komfortowej sytuacji.

Ceny szerokiego spektrum towarów i usług nadal rosły w sierpniu, zgodnie z raportem opublikowanym w piątek, który może być decydującym czynnikiem dla decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych w przyszłym tygodniu.

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Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w tym miesiącu o 0,4 proc. po uwzględnieniu sezonowości, co daje 12-miesięczny wzrost na poziomie 3,4 proc., poinformował w piątek Urząd Statystyki Pracy. Oba odczyty były zgodne z konsensusem Dow Jones.

Jednak po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii, bazowy wskaźnik CPI odnotował miesięczny wzrost o 0,3 proc., czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż prognozowano. Roczna stopa bazowa wyniosła 2,4 proc., zgodnie z szacunkami.

Energia napędzała wzrost głównego wskaźnika inflacji

Ceny benzyny wzrosły o 3,9 proc., co stanowiło ponad jedną trzecią wzrostu indeksu. W skali roku paliwo podrożało o 27,4 proc. Indeks energii wzrósł o 2,1 proc., po spadku o 1,5 proc. w lipcu, pod presją narastających napięć na Bliskim Wschodzie i był o 16,3 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Ceny żywności wzrosły nieznacznie o 0,1 proc., ponieważ koszty żywności domowej pozostały na niezmienionym poziomie. Indeks żywności przyspieszył w ujęciu rocznym o 2,7 proc.

Innym istotnym czynnikiem był wzrost kosztów zakwaterowania o 0,3 proc., który spowolnił w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Usługi transportowe odnotowały wzrost o 0,5 proc. Ceny samochodów używanych i ciężarówek wzrosły o 0,4 proc., a ceny nowych pojazdów o 0,3 proc., co stanowiło część tego, co wydawało się być szeroko zakrojonym wzrostem indeksu.

Ponad 90-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed

Raport jest ostatnim głównym wskaźnikiem inflacji, jaki Fed zobaczy przed posiedzeniem w sprawie polityki pieniężnej w przyszłym tygodniu, które zakończy się w środę głosowaniem nad główną stopą procentową. Traderzy zareagowali na te dane, zwiększając liczbę zakładów na podwyżkę stóp procentowych przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) o ćwierć punktu procentowego Według FedWatch, narzędzia monitorującego ceny kontraktów terminowych na fundusze federalne, prawdopodobieństwo podwyżki wzrosło do około 90 proc. Przed publikacją wskaźnika CPI rynki wyceniały już prawie 70-proc. prawdopodobieństwo że bank centralny zagłosuje za podwyżką referencyjnej stopy procentowej o ćwierć punktu procentowego.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Podwyżka stóp Fed nie musi być zła dla akcji W obliczu zbliżającego się posiedzenia Fed inwestorzy zastanawiają się, czy stopy procentowe w USA będą rosły. Wyższe stopy są zazwyczaj postrzegan...

Istniały jednak rozbieżności w poglądach na temat kierunku, w którym obierze kierunek Federalny Komitet Otwartego Rynku ustalający stopy procentowe. Niektórzy spekulowali, że różnica może wynieść setne części punktu procentowego w odczycie CPI.

– Dane pozostawiają Fed w mało komfortowej sytuacji. Droga energia zwiększa ryzyko kolejnej fali inflacji, gospodarka pozostaje mocna, a ogromna fala inwestycji w AI dodatkowo podtrzymuje popyt na energię, infrastrukturę i kapitał. Fed ma więc więcej argumentów za podwyżką niż EBC, który zdecydował się na taki ruch przy znacznie słabszej gospodarce. Dodatkowo miesięczny core okazał się nieco wyższy od oczekiwań, dlatego naszym zdaniem podwyżka o 25 pb w przyszłym tygodniu pozostaje bardzo realnym scenariuszem. Dla Kevina Warsha oznaczałoby to jednak politycznie niewygodną decyzję, bo nominowany przez Donalda Trumpa prezes Fed musiałby podnieść stopy w momencie, gdy prezydent otwarcie domaga się ich obniżenia – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.