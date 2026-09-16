Rentowności obligacji mogłyby wzrosnąć do poziomów sprzed 20 lat

Jak podkreśla Francesco Maria Di Bella, strateg ds. instrumentów o stałym dochodzie mediolańskiego UniCredit, chociaż stopy procentowe mogą pozostać wysokie w najbliższej przyszłości ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej, ich długoterminowa trajektoria będzie zależeć od tolerancji gospodarek na wyższe koszty finansowania.
W zeszłym tygodniu EBC nie tylko podniósł stopę depozytową o 25 pb do 2,50 proc., ale także brzmiał bardziej jastrzębi niż oczekiwano, podsycając oczekiwania inwestorów co do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w przyszłości. Stawki terminowe OIS uwzględniają obecnie około 75 pb dalszych podwyżek stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wskaźnik CPI w USA, wynoszący 3,4 proc., utwierdził oczekiwania rynku na podwyżkę stóp procentowych przez Fed w tym tygodniu. – Presja sprzedaży na globalnych rynkach obligacji była napędzana przez wspólne czynniki, w tym szok inflacyjny spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie, wciąż stabilne dane ekonomiczne oraz obfitą podaż pochodzącą z inwestycji publicznych i prywatnych. W tym kontekście na wyceny obligacji wpłynęły również bardziej specyficzne czynniki, takie jak spodziewana znaczna ekspansja fiskalna w Japonii i ryzyko fiskalne w Wielkiej Brytanii – pisze strateg UniCredit.
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Jak tłumaczy Francesco Maria Di Bella, rynkowe oczekiwania inflacyjne są wyznaczane na podstawie swapów inflacyjnych, natomiast stopy realne są wyznaczane na podstawie stóp swapowych. W styczniu i lutym stopy realne spadły, ponieważ inwestorzy kwestionowali wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych, podczas gdy oczekiwania inflacyjne były stabilne. Od początku konfliktu między USA a Iranem do połowy maja, rynkowe oczekiwania inflacyjne wzrosły, odzwierciedlając wyższe ceny energii, podczas gdy składnik stopy realnej pozostał bez zmian.
Rynkowe oczekiwania inflacyjne spadły w czerwcu i lipcu, ponieważ zachęcające sygnały geopolityczne doprowadziły do tymczasowej normalizacji cen energii. Od czerwca stopy realne nieznacznie wzrosły, ponieważ dane makroekonomiczne okazały się odporne, szczególnie w USA, pomimo utrzymującej się niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej. Od połowy lipca mamy wyższe stopy realne w USA i wyższe rynkowe oczekiwania inflacyjne w strefie euro. Mimo to, 5-letni swap inflacyjny EUR na poziomie 2,45 proc. nie wskazuje na odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.
– Chociaż stopy procentowe w USA i strefie euro wzrosły zasadniczo synchronicznie i w podobnym stopniu, choć nieco bardziej w USA, to w tym roku głównym czynnikiem napędzającym w USA był składnik stopy realnej, podczas gdy w strefie euro dominował składnik inflacyjny – podkreśla strateg UniCredit. Według niego ryzyko inflacyjne związane z wojną na Bliskim Wschodzie jest większe w strefie euro. Progi rentowności w strefie euro są bardziej wrażliwe na ceny energii i wzrosły bardziej od początku roku. Warto zauważyć, że 5-letnia stopa swapu inflacyjnego w strefie euro jest zaledwie o 10 pb niższa niż w USA, chociaż presja inflacyjna historycznie była wyższa po drugiej stronie Atlantyku. Dla porównania, w ciągu ostatnich 18 miesięcy roczna inflacja CPI wynosiła 2,9 proc. w USA i 2,3 proc. w strefie euro.
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Fakt, że rynkowe oczekiwania inflacyjne w USA były już wysokie na początku roku, a 5-letnia stopa swapu inflacyjnego wynosiła 2,35 proc., ograniczył ich wzrost po wybuchu konfliktu. Co więcej, jastrzębia retoryka zarówno Fed, jak i EBC oraz ich determinacja w dążeniu do powstrzymania utrzymującej się inflacji ograniczyły rynkowe oczekiwania inflacyjne. Zatem wraz ze wzrostem stóp procentowych, wyższe ceny nakładów doprowadziły do podwyższenia realnych stóp procentowych. – Najnowsze dane makroekonomiczne sugerują, że wzrost gospodarczy pozostaje stabilny pomimo zacieśnionych warunków finansowych. To, wraz z transformacją technologiczną charakteryzującą gospodarki, ożywiło debatę wśród inwestorów na temat podwyżek neutralnych stóp procentowych na całym świecie – pisze Francesco Maria Di Bella.
Jak podkreśla, stwierdzenie, czy neutralne stopy procentowe faktycznie wzrosły, będzie wymagało czasu i większej ilości danych, ale będzie kluczowe dla oceny długoterminowych stóp równowagi. W międzyczasie rynki instrumentów o stałym dochodzie pozostaną silnie uzależnione od rozwoju sytuacji geopolitycznej. – Ochłodzenie napięć między USA a Iranem doprowadziłoby do spadku rentowności obligacji skarbowych z EGB i UST, co jest naszym punktem odniesienia. Z kolei kontynuacja konfliktu wywarłaby presję na obligacje rządowe, a ich rentowność mogłaby sięgnąć poziomów widzianych ostatnio ponad 20 lat temu – podsumowuje strateg UniCredit.
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