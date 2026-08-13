Rafał Sadoch, analityk BM mBanku
Rynkowa wycena wrześniowej podwyżki stóp procentowych spadła do 40%. Ograniczyło to skłonność do realizacji zysków na Wall Street, a główne indeksy utrzymują się w pobliżu historycznych szczytów. Przebieg wczorajszej sesji był raczej płaski, a na spadku oczekiwań dotyczących podwyżek stóp najbardziej skorzystały spółki technologiczne.
Cisco opublikowało wyniki finansowe, które nie spełniły wysokich oczekiwań rynku i doprowadziły do spadku kursu akcji o 4,1% w handlu posesyjnym. W czwartkowy poranek główne indeksy poruszają się bez wyraźnego kierunku.
Na rynku walutowym kurs EUR/USD nadal utrzymuje się powyżej poziomu 1,15. Para USD/JPY sukcesywnie odbija po interwencjach walutowych z końcówki lipca i wraca w kierunku 160 jenów za dolara. Wartość jena mogą jednak stabilizować rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Bank Japonii, podczas gdy analogiczny ruch w USA nie jest przesądzony.
Dziś w centrum uwagi rynków ponownie znajdą się dane o inflacji w USA, tym razem dotyczące cen producentów. Mediana prognoz rynkowych zakłada spadek dynamiki cen do 4,9% r/r z 5,5% r/r w czerwcu, czemu sprzyjał m.in. spadek cen paliw na stacjach.
Choć napięcia na linii USA-Iran nadal się utrzymują, baryłka WTI spada w kierunku 81 USD. Z kolei spadek oczekiwań na wzrost stóp procentowych w USA wspiera notowania złota. Wczoraj cena kruszcu wzrosła do 4440 USD za uncję, skąd obecnie lekko się koryguje.
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