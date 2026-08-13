Grupa Agora podała w raporcie kwartalnym, że w II kwartale br. miała 10,2 mln zł zysku netto j.d. wobec 3,8 mln straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 80,7 mln zł wobec 65,5 mln zł rok wcześniej. Przychody Grupa Agora w II kwartale wyniosły 390,6 mln zł i były wyższe o 2,9 proc. rdr.

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- Jeśli chodzi o krótką perspektywę, to wydaje mi się, że koniunktura na obydwu głównych rynkach, na których działamy, czyli na rynku kinowym i na rynku reklamowym, ona powinna te aspiracje wspierać. To znaczy spodziewamy się dobrej koniunktury na tych dwóch rynkach i mamy plan, żeby ją dobrze wykorzystać - powiedział prezes Hojka. Dodał, że „patrząc na wyniki pierwszego półrocza, na tak jak powiedziałem spodziewaną koniunkturę w drugim półroczu, w końcówce roku mamy sporo pewności, że ten wynik z 2025 roku uda się poprawić”.

Agora nie rezygnuje z prasy drukowanej

Wskazał, że spółka pracuje już nad nową strategią. Aktualna obejmowała lata 2023-2026. - Pracujemy intensywnie nad kolejną perspektywą strategiczną, która będzie się koncentrowała na wzroście wartości firmy i tu też mamy niemałe ambicje i fajne pomysły - powiedział Hojka.

Maciej Strzelecki, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za segment radiowy powiedział, że spółka pracuje nad zmianą cennika reklam w tym medium. Zwrócił uwagę, że prace nad zmianą cennika są na ukończeniu i lada dzień będą komunikowane.

Z kolei członek zarządu Wojciech Bartkowiak przekazał, że Agora nie ma aktualnie w planach zaprzestania wydawania prasy drukowanej. - Nie mamy w tej chwili planów zaprzestania wydawania wersji papierowej. „Oczywiście od lat monitorujemy bardzo precyzyjnie rentowność każdego pojedynczego dnia tygodnia, każdego dodatku papierowego, każdej wersji i reagujemy po prostu racjonalnie, czyli etapowo (...) Ograniczaliśmy na przykład objętość wydań lokalnych, czyli po prostu postępujemy racjonalnie etapami” - powiedział.

Dodał, że obecnie prasa papierowa pozytywnie kontrybuuje w wynikach Agory. - W ostatnim kwartale podnieśliśmy ceny wydań papierowych we wszystkie dni tygodnia (...) i kiedy spojrzymy na ostatnie dane o spadkach, bo cały ten rynek spada, sprzedaży egzemplarzowej, to myśmy od niepamiętnych czasów, spadli w mniejszym stopniu niż tytuły tabloidowe, które zawsze spadały najwolniej - wskazał Bartkowiak.

- Oczywiście wiemy, że ten kierunek, jaki jest, to jest cyfryzacja, digitalizacja. No i już w tym ostatnim kwartale przychody cyfrowe segmentu prasa to było ponad 51 proc. i to sukcesywnie rośnie. Czyli transformacja przebiega, ale nie można jej robić w sposób gwałtowny, chaotyczny. Tak się staramy kontrolować ten proces - powiedział.

Duże nadzieje w „Lalce”

Tomasz Jagiełło, członek zarządu odpowiedziany za segment kinowy przyznał, że nie byłby zadowolony z dwumilionowej frekwencji na najnowszej adaptacji „Lalki”. - Powinno być więcej. To jest film, przy którym furkoczą liczby od dwóch do sześciu milionów, w związku z tym nie jestem tutaj skłonny prorokować, często wiele rzeczy ma na to wpływ - powiedział.

Dla porównania Agora w prezentacji wynikowej podała, że największą frekwencję w II kwartale kina w Polsce odnotowały w przypadku filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, który obejrzał ponad 1 mln widzów przy udziale Heliosa na poziomie 22,3 proc.

- Pozostała część roku wygląda bardzo bezpiecznie, łącznie z tym, co nas czeka w drugiej połowie grudnia, czyli wielkim starciem (filmów - PAP) »Avengers« z »Diuną«, jednego dnia premiera. Pewnie będziemy mieli zjawisko dawno niespotykane - powiedział Jagiełło.

Premiera obu filmów zapowiedziana jest na 18 grudnia.

Dodał, że Next Film z Grupy Agora wprowadzi w tym roku do kin - we wrześniu film „100 dni do matury 2”, a w listopadzie „Naszą Rewolucję” - film biograficzny o Jacku Kuroniu.

Ocenił również, że przedłużające się przejęcie przez Paramount Warner Bros. jest negatywną informacją dla rynku kinowego.

- Przedłużanie jest dla nas złe i to już wyartykułowały największe sieci kinowe w dokumentach, które wystosowały publicznie, że trzeba szybko zatwierdzić tę transakcję, dlatego że mamy z jednej strony w tym momencie Warnera, który jest zamrożony w decyzjach strategicznych, produkcyjnych w kierunku, w którym się będzie rozwijał (...), a Paramount osłabia się z każdym tygodniem, no bo musi płacić podwyższoną cenę za każdy tydzień, w którym transakcja nie dochodzi do skutku - wskazał.

- Podwyższona cena, mniej pieniędzy, większy dług, mogą spowodować mniejsze oszczędności albo mniejsze budżety produkcyjne - dodał.