O ponad 4 proc. drożały na starcie czwartkowej sesji akcje firmy Asbis. W gronie rosnących spółek znajdowała się również sama GPW, której walory zyskiwały ponad 1 proc. Spadki notowały m.in. Pepco, o blisko 3 proc., czy też Grupa Azoty (o około 0,5 proc.). Spółki te nie są wymienione przez przypadek. To właśnie one są bohaterami najnowszej rewizji indeksów MSCI.

Reklama Reklama

Wczoraj MSCI ogłosiło już formalnie zmiany w indeksach, które są punktem odniesienia dla globalnych inwestorów (w życie wejdą one 31 sierpnia). Do MSCI Small Cap wejdą akcje Asbisu i GPW. Z indeksu wypadną zaś akcje Pepco oraz Grupy Azoty. Szczególnym zaskoczeniem jest decyzja w sprawie Pepco. Analitycy Trigon DM zakładali raczej ruch tej spółki w drugą stronę.

– Oczekujemy około 90 mln zł popytu na akcje Asbisu oraz około 55 mln zł na akcje GPW. Podaż na akcjach Pepco powinna wynieść około 150 mln zł, a na Grupie Azoty około 20 mln zł. Bardzo dziwna sytuacja jest w przypadku Pepco. Oczekiwaliśmy, że spółka przejdzie z indeksu Small Cap do wyższego indeksu Standard, a okazało się, że wypada ze Small Cap i nigdzie nie wchodzi. Wygląda jakby MSCI zmieniło klasyfikację kraju dla spółki (na UK lub Holandię?) i była teraz za mała, żeby utrzymać się w indeksie Small Cap w Developed Markets – wskazuje Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.