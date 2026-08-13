OKI to wielka nadzieja rynku kapitałowego w Polsce. Eksperci w ostatnich dniach na łamach „Parkietu” apelowali do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten podpisał ustawę o OKI. Decyzja w końcu zapadła. Ustawa została podpisana, co oznacza, że OKI wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

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– Wejście w życie OKI otworzy przed nami duże możliwości – zarówno w zakresie pomnażania majątku osób fizycznych, jak i finansowania bardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego. Z niecierpliwością czekamy na podpis pana prezydenta – wskazywała ostatnio w „Parkiecie” Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA i IGTE.

– Potrzebna jest polityka gospodarcza, która zachęca obywateli do inwestycji dla dobra polskich firm i społeczeństwa. Wprowadzenie OKI leży w długoterminowym interesie zarówno polskich firm, jak i polskich obywateli – podkreślał z kolei Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

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Co to są OKI?

Osobiste Konta Inwestycyjne to produkt, który ma zachęcić Polaków do inwestowania. Wabikiem ma być zachęta podatkowa. Aktywa inwestycyjne, np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych w ramach OKI mają być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) będą zwolnione z podatku, ale do kwoty 25 tys. zł.

Z raportu BM PKO BP, który ostatnio miał premierę, wynika, że w ciągu pierwszych trzech lat OKI może założyć 2,1 mln klientów – w pierwszym roku funkcjonowania OKI konta miałoby otworzyć 800 tys. osób, a w kolejnym liczba kont może się podwoić. Według prognoz BM PKO w 2027 r. wpłaty do OKI mogą wynieść 24 mld zł, rok później może to być 39 mld zł i podobnie w 2029 r. Łączna wartość zgromadzonych na OKI aktywów po 5 latach ma przekroczyć 200 mld zł. Ustawodawca, czyli MF na etapie legislacyjnym wskazywał, że do 2030 r. dzięki OKI na GPW może napłynąć około 25 mld zł nowego kapitału, a do 2040 r. ma być to nawet 74 mld zł.

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– Z perspektywy interesów Polaków, w tym inwestujących długoterminowo czy wreszcie ogółu podatników OKI to dobre rozwiązanie, gdyż – jeśli sprawdzą się oczekiwania i zapowiedzi, to może rzeczywiście stać się kołem zamachowym dla naszego rynku kapitałowego – wskazywał ostatnio na naszych łamach Marcin Wojewódka, radca prawny, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.

OKI to wielka szansa dla całego rynku kapitałowego, w tym także działających na nim firm. Z ostatniej ankiety „Parkietu” wynika, że siedem z dziesięciu największych biur maklerskich będzie gotowe do uruchomienia OKI już 1 stycznia 2027 r. Walka pośredników zapowiada się pasjonująco. Już teraz BM PKO BP oraz XTB podkreślają, że chcą być liderem rynku OKI.