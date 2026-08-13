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KGHM odzyska ciepło z hut

Koncern chce wykorzystać ciepło odpadowe z procesów hutniczych w HM Głogów. Ma ono służyć przede wszystkim do ogrzewania miasta, a w przyszłości także do produkcji chłodu dla powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej.

Publikacja: 13.08.2026 06:00

KGHM odzyska ciepło z hut

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Tomasz Furman

Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju KGHM-u jest odzysk ciepła odpadowego z procesów hutniczych. W pierwszej kolejności koncern analizuje możliwości w tym zakresie w Hucie Miedzi Głogów. – KGHM ma już zidentyfikowane zarówno nadwyżki mocy w źródłach konwencjonalnych, m.in. w bloku gazowo-parowym oraz kotłach wodnych i parowych spółki Energetyka, jak i zinwentaryzowane zasoby ciepła odpadowego w HM Głogów. Chcemy wykorzystać je przede wszystkim na potrzeby ogrzewania miasta Głogów, a w dalszej perspektywie również dla projektowanej powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej przy szybie górniczym GG-2, gdzie ciepło mogłoby zostać wykorzystane do produkcji chłodu w układach absorpcyjnych o łącznej mocy około 15 MWt – informuje Mirosław Laskowski, wiceprezes ds. produkcji KGHM-u.

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