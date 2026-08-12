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Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła na początku tygodnia, w miarę jak rosły ceny ropy naftowej, a inwestorzy oczekiwali intensywnego tygodnia danych ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego wskaźnika inflacji.

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Rentowność obligacji referencyjnych wzrosła o ponad 4 punkty bazowe, podczas gdy 30-letnie obligacje skarbowe również zyskały ponad 4 punkty bazowe. Rentowność 2-letnich obligacji wzrosła o ponad 3 punkty bazowe do 4,241 proc.

Ruch ten jest napędzany głównie przez realne rentowności, a nie oczekiwania inflacyjne. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych typu TIPS powróciła do prawie 3 proc., co jest również najwyższym poziomem od czasu globalnego kryzysu finansowego.

Wynika to z oczekiwań inwestorów co do wyższych realnych stóp zwrotu w obliczu rosnących obaw dotyczących deficytu budżetowego USA, emisji długu i długoterminowej podaży obligacji skarbowych.

Wyższe realne rentowności sprawiają, że akcje, kredyty, nieruchomości i inne inwestycje stają się mniej atrakcyjne, zwiększając ryzyko szerszej korekty na rynku.

Tymczasem słabszy niż oczekiwano lipcowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem z ubiegłego tygodnia osłabił oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Analitycy Deutsche Bank stwierdzili w poniedziałkowej nocie, że słabsze dane „zmniejszyły pilną potrzebę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed w najbliższym czasie”.

Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, inwestorzy wyceniają obecnie prawie 52 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez bank centralny na wrześniowym posiedzeniu, w porównaniu z 67 proc. odnotowanym tydzień wcześniej.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych ma w nadchodzącym roku spaść...

Tak stwierdzili stratedzy ds. obligacji w sondażu Reutersa, którzy nadal spodziewali się, że rynki porzucą zakłady na podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Mimo to większość z nich uważała, że rentowność 10-letnich obligacji w ciągu trzech miesięcy prawdopodobnie przekroczy ich prognozę, a nie spadnie poniżej niej.

Od początku wojny amerykańsko-irańskiej pod koniec lutego, utrzymująca się wyprzedaż obligacji skarbowych podniosła rentowność benchmarku o prawie 80 punktów bazowych, ponieważ wyższe ceny ropy naftowej wzmacniają obawy, że i tak już wysoka inflacja utrzyma się znacznie powyżej celu Fed na poziomie 2 proc. Rynki finansowe całkowicie wykluczyły obniżki stóp procentowych przez Fed i obstawiają co najmniej jedną podwyżkę w tym roku. Kilku decydentów Fed również powtórzyło potrzebę wyższych stóp procentowych.

Jednak stratedzy ds. obligacji skarbowych w badaniu Reutersa nadal podtrzymują swój długoletni pogląd, że rentowności obligacji skarbowych spadną, co sugeruje, że te zakłady na podwyżki stóp mogą wkrótce zostać ograniczone.

Prognozowano, że rentowność dziesięcioletnich obligacji – obecnie bliska 18-miesięcznemu maksimum na poziomie prawie 4,73 proc. – spadnie do 4,50 proc. w ciągu trzech miesięcy, utrzyma ten poziom do końca stycznia, a następnie spadnie do 4,34 proc. w ciągu roku, jak wynika z median badań.

Oczekiwano, że rentowności dwuletnich obligacji wrażliwych na stopy procentowe spadną bardziej gwałtownie – o około 20 punktów bazowych do 4,07 proc. w ciągu trzech miesięcy, do 3,92 proc. w ciągu sześciu miesięcy i 3,80 proc. w ciągu roku.

– Naszym bazowym scenariuszem są niższe rentowności 10-letnich obligacji. Dane ekonomiczne okazały się zaskakująco negatywne, a rentowności nie poszły w ich ślady – powiedział Alex Payne, starszy menedżer portfela i szef zespołu ds. kredytów hipotecznych, agencji i zmienności w Vanguard.

W lipcu gospodarka amerykańska niespodziewanie straciła miejsca pracy, a wzrost gospodarczy w drugim kwartale był niższy od oczekiwań ekonomistów, ponieważ rosnący import pogłębił deficyt handlowy. Jednak inne wskaźniki, takie jak wydatki konsumpcyjne i inwestycje przedsiębiorstw, wskazują na utrzymującą się odporność.

... ale wysoka inflacja wystawia na próbę przekonanie co do niższych rentowności

Zdecydowana większość respondentów, 82 proc. (18 z 22), którzy odpowiedzieli na dodatkowe pytanie, stwierdziła, że bardziej prawdopodobne jest, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA w ciągu trzech miesięcy będzie wyższa niż prognozowana, niż niższa.

Tymczasem prezes Fed, Kevin Warsh, oferujący skąpe wskazówki poza powtórzeniem podwójnego mandatu banku centralnego, pozostawił inwestorów w niepewności, a jednocześnie podniósł „premię terminową” – dodatkowe wynagrodzenie, którego inwestorzy żądają, aby zrównoważyć rosnącą niepewność.

– Jeśli inflacja nie zbliży się do celu Fed na poziomie 2 proc., przy braku prognoz na przyszłość rynek będzie musiał zareagować – dodał Payne z Vanguard. – Fed będzie musiał wykazać, że jego reakcja nie uległa zmianie poprzez podniesienie stóp procentowych, a jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, spodziewałbym się wyższych rentowności długoterminowych.

Ponadto, znaczna emisja obligacji skarbowych, która ma już prawie 40 bilionów dolarów długu, oraz brak jasnego planu redukcji deficytu utrzymają wysokie rentowności obligacji długoterminowych, twierdzi kilku strategów.

– Aby rentowności obligacji skarbowych znacząco spadły, prawdopodobnie musielibyśmy zaobserwować znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego, a może nawet recesję. A obecnie nie widzimy na to żadnych oznak – powiedział Collin Martin, dyrektor ds. badań i strategii w obszarze instrumentów o stałym dochodzie w Schwab Center for Financial Research, dodając, że „obecne rynkowe oczekiwania inflacyjne nie odzwierciedlają rzeczywistego ryzyka wzrostu inflacji”.