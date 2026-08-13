Zygmunt Solorz
We wtorek „Super Express” opublikował reportaż o zorganizowanym we Florencji przyjęciu z okazji 70. urodzin Zygmunta Solorza. W gazecie pokazano zdjęcia miliardera w otoczeniu rodziny, zaprzyjaźnionych biznesmenów i polityków. „SE” cytował byłego premiera Leszka Millera, który widoczny był na fotografiach. Widać na nich też twórcę Polsatu z obecną żoną Justyną Kulką, a także w otoczeniu dzieci, w tym obecnego prezesa Cyfrowego Polsatu i Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Piotra Żaka i zasiadającego w radach nadzorczych Tobiasa Solorza.
„Takiego królewskiego przyjęcia dawno nie widzieliśmy! Zygmunt Solorz (70 l.), miliarder, twórca telewizji Polsat oraz koncernu telekomunikacyjnego i energetycznego, obchodził hucznie urodziny w XIX-wiecznym pałacu na wzgórzach bajkowej Florencji. W uroczystości wzięły udział jego dzieci, co prawdopodobnie oznacza, że w rodzinie doszło do pojednania!” – pisał „SE”.
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Według tabloidu „rodzina wyglądała na pogodzoną”. Pismo podało jednak też, że na przyjęciu byli prawnicy – osoby reprezentujące interesy członków rodziny.
Próbowaliśmy potwierdzić, czy faktycznie rodzina doszła do porozumienia i co ono obejmuje. Ani prawnicy dzieci Zygmunta Solorza, ani jego pełnomocnik nie chcieli się na ten temat wypowiadać.
„Puls Biznesu” podał zaś, że w ramach wstępnego porozumienia, które ma być nadal wypracowywane, Zygmunt Solorz może wrócić do najważniejszych spółek kontrolowanych przez fundacje w Liechtensteinie w charakterze honorowego członka rad nadzorczych.
Spytaliśmy specjalistów od prawa handlowego, jak według przepisów może to wyglądać i co oznaczać. – Kodeks spółek handlowych nie przewiduje funkcji honorowego członka rady nadzorczej i nie spotkałem się z sytuacją, aby w spółce prywatnej ktoś taką funkcję pełnił. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby akcjonariusze ją wprowadzili do statutu danej spółki – komentuje prof. Michał Romanowski z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.
– Stanowisko to miałoby raczej charakter ceremonialny i nie dawałoby uprawnień do podejmowania decyzji czy reprezentowania spółki. Natomiast zasięganie niewiążących opinii mogłoby mieścić się w charakterze tej funkcji – ocenił prawnik.
Przypomniał też, że honorowym członkiem Giełdy Papierów Wartościowych był Grzegorz Domański, prawnik, założyciel kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
- Jeżeli podchodzimy ściśle i formalnie do przepisów prawa, to oczywiście polski kodeks spółek handlowych lub inne przepisy suplementarne znają pojęcie „członka rady nadzorczej”, „przewodniczącego rady nadzorczej” oraz „zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej”. Z drugiej jednak strony dopóki osoba fizyczna jest ważnie wybrana do składu rady nadzorczej, to nie znajduję przeszkód formalnych, aby w ramach wewnątrzspółkowej nomenklatury nadać mu inny, dodatkowy tytuł wyraźnie wskazujący na zasiadanie w radzie nadzorczej. Dobrym przykładem jest zapisywanie w statucie spółki funkcji „sekretarza rady nadzorczej” i oczywiście powoływanie w ramach rady nadzorczej osoby na takie stanowisko. Idąc tym tropem wyobrażam sobie nadanie w treści statut tytułu „honorowego członka rady nadzorczej”, wszelko zawsze pod warunkiem uprzedniego ważnego powołania do zasiadania w radzie nadzorczej, czy to poprzez wybór przez walne zgromadzenie lub w innym przewidzianym statutem trybie - uważa Leszek Koziorowski, partner w Kancelarii Gessel.
„Choć niektóre źródła twierdzą, że słowo »pojednanie« jest nieco na wyrost, to na pewno faktem jest zakopanie topora wojennego” – napisał „PB” o rodzinnej sytuacji Solorzów-Żaków. Według jego informacji, wstępne porozumienie wypracowano kilka tygodni przed przyjęciem we Florencji.
– Jest wstępne porozumienie sformułowane na piśmie. Żeby weszło w życie, zgodę muszą wyrazić rady fundacji. Obecnie jest to procedowane – powiedziało gazecie jedno ze źródeł. – Jest porozumienie, żeby budować wartość holdingu pod przewodnictwem Piotra Żaka. Rodzina chce się dogadać i teraz jest idealna okazja, by pogodzona odbudowała wartość majątku – dodaje drugi rozmówca.
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Prawnicy stron sporu nie chcą odnosić się do scenariusza opisanego przez „PB”. Na dwa zdania dotyczące publikacji zdecydował się Jarosław Kołkowski, prawnik reprezentujący w Polsce fundacje z Liechtensteinu. Przekazał nam: - Nie mam nic do powiedzenia nt. ewentualnych rozmów pomiędzy Zygmuntem Solorzem i jego dziećmi. Mogę tylko z całą odpowiedzialnością wyrazić ubolewanie nad brakiem profesjonalizmu i jakąś chorą autopromocją informatorów „PB”.
Miliarder miał też zgodzić się ograniczyć swoje uprawnienia kuratora w fundacjach w Liechtensteinie. O które uprawnienia chodzi – nie podano.
Poprzez TiVi Foundation rodzina kontroluje notowaną w Warszawie grupę Cyfrowy Polsat. Poprzez Solkomtel Foundation – Elektrim i ZE PAK.
Wcześniej prawnicy miliardera i jego dzieci prowadzili publiczną dysputę na temat tych uprawnień. Radosław Kwaśnicki, prawnik Zygmunta Solorza podawał, że gdy zniesione zostaną zabezpieczenia ustanowione w trakcie sporu przez sąd w Liechtensteinie jego klient będzie miał prawo weta wobec decyzji rad fundacji Tivi Foundation i Solkomtel Foundation. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza oprotestował to stwierdzenie, a Jarosław Kołkowski, reprezentujący fundacje w Polsce oceniał, że prawo kontrasygnaty dotyczy wewnętrznych uchwał rady fundacji, a nie działania władz polskich spółek. – Kontrasygnata ta podlega też kontroli sądu. W tym sensie Zygmunt Solorz nie może działać na szkodę majątku fundacji lub paraliżować działalności samej fundacji – mówił Kołkowski.
W sporze, którego podstawą były wydarzenia z 2 sierpnia 2024 r., zapadły już trzy wyroki w sądach w Liechtensteinie. W pierwszej i drugiej (prawomocnej) instancji wygrały dzieci Zygmunta Solorza. Trybunał Konstytucyjny orzekł natomiast zarówno po myśli miliardera jak i jego potomków. Z jednej strony stwierdził, że w postępowaniu sądowym naruszone zostały prawa Zygmunta Solorza, z drugiej nie uchylił wyroku sądu niższej instancji.
Tym samym nie ma już sporu co do tego, że w sierpniu 2024 r. Zygmunt Solorz przekazał dzieciom władzę w radach dwóch fundacji w Liechtensteinie, co określane jest mianem „sukcesji”.
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