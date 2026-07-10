Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za niespodziewanym wzrostem nadwyżki handlowej Niemiec, która znacznie przewyższyła prognozy.

Dlaczego maleje znaczenie Unii Europejskiej, a rośnie rola Stanów Zjednoczonych w niemieckim handlu.

Na jakie wyzwania i niepewności muszą przygotować się niemieccy eksporterzy mimo dobrych wyników.

Jak obecne trendy w handlu zagranicznym wpływają na kondycję największej gospodarki strefy euro.

W porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku eksport wzrósł o 6,1 proc., a import o 6,9 proc., jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie wstępnych wyników.

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Niższy eksport do państw UE

W maju 2026 r. wartość eksportu towarów do państw członkowskich Unii Europejskiej wyniosła 78,3 mld euro, natomiast wartość importu z tych państw 59,5 mld euro. W porównaniu z kwietniem eksport spadł o 1,1 proc., a import o 2,5 proc. Eksport do państw strefy euro wyniósł 54,6 mld euro (-0,5 proc.), a import wyniósł 39,9 mld euro (-4,3 proc.). Eksport do państw członkowskich UE spoza strefy euro wyniósł 23,7 mld euro (-2,4 proc.), a import z tych państw wyniósł 19,6 mld euro (+1,6 proc.).

Poprawia się handel ze Stanami Zjednoczonymi

W maju 2026 r. eksport do krajów spoza UE wyniósł łącznie 59,6 mld euro, natomiast import z tych krajów 59,4 mld euro. W porównaniu z kwietniem eksport wzrósł o 3,6 proc., a import spadł o 2,6 proc.

Największym odbiorcą eksportu były Stany Zjednoczone. Eksport wyniósł łącznie 14,1 mld euro, co stanowi wzrost o 23,1 proc. w porównaniu z kwietniem. W porównaniu z majem 2025 r. eksport był o 15,4 proc. wyższy. Eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając poziom 6,7 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 7,1 proc. do 6,2 mld euro w porównaniu z kwietniem.

Większość importu w maju pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Wartość importu towarów z tego kraju wyniosła 15,1 mld euro. Było to o 2,0 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 11,5 proc. do 9,5 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii wzrósł w tym samym okresie o 14,5 proc. do 3,8 mld euro.

Droga dla niemieckich eksporterów pozostaje wyboista

W rezultacie nadwyżka handlowa Niemiec wzrosła w maju do 19,1 mld euro, znacznie przekraczając prognozę na poziomie 14,8 mld euro i kwietniowy odczyt wynoszący 14,7 mld euro. Rosnąca nadwyżka sugeruje, że sektor handlu zagranicznego Niemiec pozostaje odporny pomimo niedawnych napięć handlowych i niepewności geopolitycznej. Dane mogą również wskazywać, że największa gospodarka strefy euro zaczyna odzyskiwać dynamikę po kilku miesiącach przeciwności losu, szczególnie w relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, najważniejszym rynkiem eksportowym Niemiec.

– Handel zagraniczny radzi sobie zaskakująco dobrze w czasach napięć geopolitycznych i wojny na Bliskim Wschodzie – powiedział Volker Treier, szef handlu zagranicznego w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej DIHK. Z zadowoleniem przyjął wzrost eksportu do USA, ale ostrzegł, że dalsza droga dla niemieckich eksporterów pozostaje „niezwykle wyboista”.

– Eksportowi sprzyja fakt, że gospodarka USA nadal się rozwija – skomentował Alexander Krueger, główny ekonomista ABN Amro Germany.

– Spadek importu odwraca obecnie negatywny wpływ handlu netto, który obciążał produkt krajowy brutto w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy – powiedział Claus Vistesen, główny ekonomista strefy euro w Pantheon Macroeconomics.

– Świat nadal kupuje niemieckie produkty – powiedział Dirk Jandura, prezes stowarzyszenia branżowego BGA. – Jednak handel globalny staje się coraz bardziej niestabilny, bardziej upolityczniony i coraz bardziej zacięty – podsumował.