GPW opublikowała Barometr Transakcji GPW, obejmujący II kw. oraz dane za I poł. 2026 r. Na głównym rynku GPW w II kw. br. zadebiutowało 6 spółek, a w całym I poł. br. liczba debiutów wyniosła 8 i przewyższyła wynik osiągnięty w 2025 r. Obejmowały one zarówno klasyczne oferty publiczne, jak i wprowadzenia akcji w formule dual listing oraz debiuty związane z wydzieleniem segmentów działalności z już notowanych podmiotów, podano.

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"Skala aktywności na rynku była widoczna nie tylko w liczbie debiutów, lecz także w wartości przeprowadzonych transakcji. Osiem transakcji ABB, 10 ofert SPO oraz sześć debiutów ujętych w statystykach za II kwartał przełożyły się na łączną wartość transakcji na poziomie 15,8 mld zł. Istotnym elementem obrazu rynku pozostawały oferty wtórne. Spółki w ich ramach pozyskały w drugim kwartale tego roku łącznie 6 mld zł i jest to blisko 2-krótnie więcej niż w całym 2025 r." – czytamy w komunikacie.

"Pod kątem liczby i wartości ofert wtórnych było to rekordowe od wielu lat półrocze. Emitenci pozyskali ponad 6 mld zł na rozwój. Wysoka aktywność w zakresie emisji wtórnych potwierdza zdolność rynku do szybkiej mobilizacji kapitału o różnej skali, dla emitentów na różnych etapach rozwoju, przekładając się na realny dopływ kapitału do gospodarki" – skomentowała dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Izabela Mikołajczyk, cytowana w komunikacie.

Na rynku NewConnect w II kw. zadebiutowało pięć firm, przeprowadzono trzy transakcje podwyższenia kapitału o łącznej wartości 13 mln zł i jedną transakcję ABB o wartości 3,6 mln zł. W całym I poł. br. debiutów było sześć. Wartość transakcji IPO poprzedzających debiuty na rynku NewConnect w II kwartale 2026 wyniosła 29,5 mln zł (spadek o 8 proc. r/r), a w całym I poł. 34,2 mln zł (+4 proc. r/r). Wartość transakcji ABB i SPO wyniosła w II kw. 2026 r. 16,7 mln zł, a w I poł. 2026 r. 72,6 mln zł.

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Nie tylko akcje. Rynek Catalyst rośnie w siłę z 15 mld zł w obligacjach

W II kw. do obrotu na Catalyst wprowadzono 19 serii obligacji o łącznej wartości 8,9 mld zł (wzrost o 154 proc. r/r), a w I poł. br. wartość wyniosła 15 mld zł (+27 proc. r/r). Od kwietnia do czerwca na rynku Catalyst pojawiło się dwóch nowych emitentów, którzy pozyskali łącznie 131 mln zł. W całym I poł. liczba nowych emitentów wyniosła osiem, którzy pozyskali 1,0 mld zł, a głównym źródłem aktywności pozostawały emisje realizowane przez dotychczasowych uczestników rynku.

"Kluczowym wnioskiem wynikającym z aktywności transakcyjnej w II kwartale 2026 r. jest rosnąca rola rynku kapitałowego jako mechanizmu transferu kapitału do sektora przedsiębiorstw. Obserwowane tendencje wskazują na odporność rynku oraz stopniową stabilizację warunków jego funkcjonowania. Pomimo utrzymujących się wyzwań otoczenie to sprzyja wykorzystaniu rynku kapitałowego jako narzędzia wspierającego długoterminowy rozwój gospodarki. Nowe rozwiązania wspierające emitentów oraz działania podejmowane przez GPW w obszarze rynków NewConnect i Catalyst mogą w dłuższej perspektywie przyczynić się do wzrostu ich znaczenia oraz zainteresowania zarówno ze strony emitentów, jak i inwestorów" – podsumował członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Michał Kobza,

Barometr Transakcji GPW jest publikacją cykliczną. Kolejne edycje będą prezentowane po zakończeniu każdego kwartału.

GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Oferuje usługi w zakresie obrotu, rozliczeń, dostarczania danych rynkowych, indeksów oraz benchmarków referencyjnych. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie od 2010 r.