Pepco Group wypracowało w III kwartale roku obrotowego 2025/26 przychody na poziomie 1089 mln euro, z wyłączeniem działalności Dealz. Oznacza to wzrost o 8,5 proc. rok do roku. Wzrost sprzedaży porównywalnej (like for like) sięgnął natomiast 5,4 proc. po wyłączeniu FMCG oraz 4,2 proc. przy uwzględnieniu tej kategorii. Najmocniejszy wzrost grupa odnotowała w Europie Zachodniej, gdzie wskaźnik LFL bez FMCG wzrósł o 15 proc. W regionach Europy Środkowo-Wschodniej wzrost wyniósł 3,6 proc.

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W ujęciu dwuletnim sprzedaż porównywalna wzrosła o 10,2 proc. Zarząd uznaje to za potwierdzenie trwałej poprawy podstawowej działalności. Marża brutto po dziewięciu miesiącach roku obrotowego wzrosła o 290 pkt. baz., do 51,9 proc.

W III kwartale Pepco otworzyło 74 sklepy netto, a od początku roku 136. Na koniec czerwca sieć liczyła 4151 placówek. Grupa podtrzymuje plan otwarcia około 250 sklepów netto w całym roku obrotowym 2026. Pepco potwierdziło także zamiar przeprowadzenia w obecnym roku obrotowym jednorazowego zwrotu kapitału dla akcjonariuszy o wartości 400 mln euro w formie skupu akcji własnych. Dodatkowo grupa jest bliska finalizacji sprzedaży Dealz Polska do Modella Capital. Po zamknięciu transakcji działalność Dealz zostanie wyłączona z konsolidacji wyników grupy. Zarząd ocenia, że sprzedaż Dealz kończy proces upraszczania struktury biznesowej i pozwoli skoncentrować się wyłącznie na rozwoju marki Pepco.

Wycena z dyskontem

Jak wskazują analitycy BM mBanku, spółka zaraportowała przychody nieznacznie powyżej oczekiwań, czemu sprzyjał bardzo silny wzrost sprzedaży porównywalnej. „Dodatkowo zarząd podwyższył prognozy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych (FCF) oraz zysku netto. Zaktualizowane wytyczne implikują zysk netto na poziomie około 350 mln euro w 2026 r. wobec około 320 mln euro oczekiwanych przez rynek. Przy takich założeniach wskaźnik ceny do zysku na 2026 r. wynosi około 13,7-krotności, co oznacza dyskonto względem grupy porównawczej, wycenianej średnio na około 15,6-krotności. Opublikowane dane LFL sugerują również poprawę dynamiki sprzedaży w trakcie kwartału” – wskazują analitycy.

Pepco Group spodziewa się marży brutto na poziomie około 51 proc. (poprzednio powyżej 49,4 proc. łącznie z Dealz) w roku obrotowym 2026. Wzrost całorocznego bazowego zysku netto grupy (bez Dealz) ma wynieść ponad 50 proc. Grupa spodziewa się też wzrostu przychodów w roku obrotowym 2026 w przedziale 6-8 proc.

Podczas czwartkowej sesji akcje Pepco Group zwyżkują o 4,2 proc., do 38 zł. To poziom najwyższy od około trzech lat.