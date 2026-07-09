Centrum realizacji zamówień Amazon.com Inc. w Rugeley w Wielkiej Brytanii
Inwestorzy obligacji nie byli zaniepokojeni, obserwując, jak giganci sztucznej inteligencji zadłużyli się w tym roku na 270 mld USD. Jednak we wtorek Amazon ich zaskoczył.
Firma dokonała, jak to określił Bank of America, „niespodziewanej” sprzedaży obligacji o wartości 25 mld USD, zwiększając wartość długu wyemitowanego przez giganta technologicznego do 92 mld USD w tym roku – przekraczając kwoty, jakie w tym roku wyemitowały Google, Meta i Oracle, należące do Alphabet.
Aby sfinalizować transakcję, Amazon musiał dosłodzić warunki, oferując od 18 do 21 punktów bazowych dodatkowej rentowności swoich najdłuższych obligacji. Jednak nawet z dodatkiem cukru, oferta obligacji Amazona przyciągnęła najsłabszy popyt, z zamówieniami na poziomie zaledwie 2,5-krotności oferowanych obligacji, w porównaniu z 3,2-krotnością w marcu. Według BofA, ogólne wyniki Amazona z nowych emisji były najsłabsze od czasu sprzedaży obligacji Meta o wartości 30 mld USD w październiku 2025 roku.
„Inwestorzy się sprzeciwiają” – napisał BofA. „Umowa powinna również wprowadzić jeszcze więcej niepewności do perspektyw podaży hiperskalerów/sztucznej inteligencji”.
Amazon nadal miał więcej nabywców na swoje obligacje o ratingu inwestycyjnym (agencja kredytowa Moody's przyznała im ocenę AA, trzecią najwyższą; S&P – S1, piątą najwyższą) niż sprzedał w ramach wtorkowej umowy. Jednak spadek popytu może być sygnałem ostrzegawczym dotyczącym przyszłości boomu na sztuczną inteligencję.
W tym roku wartość obligacji związanych ze sztuczną inteligencją jest już prawie dwukrotnie wyższa niż wartość długu w tym sektorze wyemitowanego w 2025 roku, która w całym roku wyniosła 136 mld USD. Bank of America szacuje, że spośród 270 mld USD wyemitowanych przez branżę AI, 194 miliardy pochodzi od tzw. hiperskalerów, czyli gigantów technologicznych, którzy budują i obsługują ogromne centra danych, aby zasilać swoje usługi online i wynajmować moc obliczeniową w chmurze innym firmom. Oprócz Amazona, inni giganci, w tym Alphabet, Meta, Microsoft i Oracle, ogłosili plany ogromnych nakładów inwestycyjnych na finansowanie swoich ambicji związanych ze sztuczną inteligencją. Alphabet wyemitował nawet obligacje stuletnie, pozyskując 30 mld USD na początku tego roku.
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Pieniądze Amazona zostaną przeznaczone na finansowanie dynamicznie rozwijającego się biznesu chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS). Podczas ostatniej telekonferencji z wynikami firmy w kwietniu, prezes Andy Jassy powiedział analitykom, że im szybciej będzie się rozwijał biznes chmury obliczeniowej Amazon, tym większe będą krótkoterminowe nakłady inwestycyjne Amazona. AWS musi zapłacić z góry za „grunty, energię elektryczną, budynki, układy scalone, serwery i sprzęt sieciowy”, zanim będzie mógł zacząć przynosić zyski w ciągu sześciu miesięcy do dwóch lat, powiedział Jassy podczas telekonferencji.
Nakłady inwestycyjne Amazona wyniosły łącznie 43,2 mld USD w samym pierwszym kwartale, powiedział dyrektor finansowy Brian Olsavsky podczas tej samej rozmowy, dodając, że zostały one przeznaczone zarówno na AWS, jak i generatywną sztuczną inteligencję. Ogromne wydatki negatywnie wpływają na przepływy pieniężne Amazona, którego wolne przepływy pieniężne w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły do 1,2 mld USD, w porównaniu z 25,9 mld USD rok wcześniej. Spadek ten był spowodowany wzrostem zakupów nieruchomości i wyposażenia o 59,3 mld USD rok do roku, według danych Amazona z pierwszego kwartału 2026 roku. Amazon nadal jednak wygenerował 148,5 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jednak rynek obligacji wyraźnie to zauważa. Według BofA, Amazon wyemitował obligacje w ośmiu transzach o zapadalności od trzech do czterdziestu lat, a spready obligacji hiperskalowalnych wzrosły tego dnia o sześć do piętnastu punktów bazowych. Umowa obligacyjna Amazona przyczyniła się nawet do wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o osiem punktów bazowych, zauważył BofA. Szersze spready i nieco słabszy popyt sygnalizują, że rozwój sztucznej inteligencji może postępować nieco szybciej niż tempo, w jakim inwestorzy są skłonni zaabsorbować cały ten dług.
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BofA napisał jednak, że opór nie jest na razie zbyt znaczący. Spodziewane są głównie duże wydatki, a popyt jest silny. Amazon opublikuje kolejny raport finansowy pod koniec tego miesiąca lub na początku sierpnia.
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