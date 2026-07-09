Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za „niespodziewaną” sprzedażą obligacji Amazona i dlaczego spotkała się ona z rezerwą inwestorów.

Na jaką skalę giganci technologiczni, tzw. hiperskalerzy, finansują swoje ambicje związane z AI.

Jakie sygnały ostrzegawcze wysyła rynek obligacji dotyczące tempa rozwoju sztucznej inteligencji.

W jaki sposób ogromne nakłady inwestycyjne wpływają na kondycję finansową największych firm technologicznych.

Inwestorzy obligacji nie byli zaniepokojeni, obserwując, jak giganci sztucznej inteligencji zadłużyli się w tym roku na 270 mld USD. Jednak we wtorek Amazon ich zaskoczył.

Reklama Reklama

Firma dokonała, jak to określił Bank of America, „niespodziewanej” sprzedaży obligacji o wartości 25 mld USD, zwiększając wartość długu wyemitowanego przez giganta technologicznego do 92 mld USD w tym roku – przekraczając kwoty, jakie w tym roku wyemitowały Google, Meta i Oracle, należące do Alphabet.

Aby sfinalizować transakcję, Amazon musiał dosłodzić warunki, oferując od 18 do 21 punktów bazowych dodatkowej rentowności swoich najdłuższych obligacji. Jednak nawet z dodatkiem cukru, oferta obligacji Amazona przyciągnęła najsłabszy popyt, z zamówieniami na poziomie zaledwie 2,5-krotności oferowanych obligacji, w porównaniu z 3,2-krotnością w marcu. Według BofA, ogólne wyniki Amazona z nowych emisji były najsłabsze od czasu sprzedaży obligacji Meta o wartości 30 mld USD w październiku 2025 roku.

„Inwestorzy się sprzeciwiają” – napisał BofA. „Umowa powinna również wprowadzić jeszcze więcej niepewności do perspektyw podaży hiperskalerów/sztucznej inteligencji”.

Amazon nadal miał więcej nabywców na swoje obligacje o ratingu inwestycyjnym (agencja kredytowa Moody's przyznała im ocenę AA, trzecią najwyższą; S&P – S1, piątą najwyższą) niż sprzedał w ramach wtorkowej umowy. Jednak spadek popytu może być sygnałem ostrzegawczym dotyczącym przyszłości boomu na sztuczną inteligencję.

Ogromne potrzeby finansowania AI

W tym roku wartość obligacji związanych ze sztuczną inteligencją jest już prawie dwukrotnie wyższa niż wartość długu w tym sektorze wyemitowanego w 2025 roku, która w całym roku wyniosła 136 mld USD. Bank of America szacuje, że spośród 270 mld USD wyemitowanych przez branżę AI, 194 miliardy pochodzi od tzw. hiperskalerów, czyli gigantów technologicznych, którzy budują i obsługują ogromne centra danych, aby zasilać swoje usługi online i wynajmować moc obliczeniową w chmurze innym firmom. Oprócz Amazona, inni giganci, w tym Alphabet, Meta, Microsoft i Oracle, ogłosili plany ogromnych nakładów inwestycyjnych na finansowanie swoich ambicji związanych ze sztuczną inteligencją. Alphabet wyemitował nawet obligacje stuletnie, pozyskując 30 mld USD na początku tego roku.

Rozwój AI przewyższy skłonność inwestorów do absorpcji długu

Pieniądze Amazona zostaną przeznaczone na finansowanie dynamicznie rozwijającego się biznesu chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS). Podczas ostatniej telekonferencji z wynikami firmy w kwietniu, prezes Andy Jassy powiedział analitykom, że im szybciej będzie się rozwijał biznes chmury obliczeniowej Amazon, tym większe będą krótkoterminowe nakłady inwestycyjne Amazona. AWS musi zapłacić z góry za „grunty, energię elektryczną, budynki, układy scalone, serwery i sprzęt sieciowy”, zanim będzie mógł zacząć przynosić zyski w ciągu sześciu miesięcy do dwóch lat, powiedział Jassy podczas telekonferencji.

Nakłady inwestycyjne Amazona wyniosły łącznie 43,2 mld USD w samym pierwszym kwartale, powiedział dyrektor finansowy Brian Olsavsky podczas tej samej rozmowy, dodając, że zostały one przeznaczone zarówno na AWS, jak i generatywną sztuczną inteligencję. Ogromne wydatki negatywnie wpływają na przepływy pieniężne Amazona, którego wolne przepływy pieniężne w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły do ​​1,2 mld USD, w porównaniu z 25,9 mld USD rok wcześniej. Spadek ten był spowodowany wzrostem zakupów nieruchomości i wyposażenia o 59,3 mld USD rok do roku, według danych Amazona z pierwszego kwartału 2026 roku. Amazon nadal jednak wygenerował 148,5 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jednak rynek obligacji wyraźnie to zauważa. Według BofA, Amazon wyemitował obligacje w ośmiu transzach o zapadalności od trzech do czterdziestu lat, a spready obligacji hiperskalowalnych wzrosły tego dnia o sześć do piętnastu punktów bazowych. Umowa obligacyjna Amazona przyczyniła się nawet do wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o osiem punktów bazowych, zauważył BofA. Szersze spready i nieco słabszy popyt sygnalizują, że rozwój sztucznej inteligencji może postępować nieco szybciej niż tempo, w jakim inwestorzy są skłonni zaabsorbować cały ten dług.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czerwona latarnia dla amerykańskich półprzewodników i technologii Wskaźnik ryzyka bańki spekulacyjnej BofA - Bubble Risk Indicator - wzrósł do 0,91 dla amerykańskiego sektora półprzewodników i do 0,82 dla sektora...

BofA napisał jednak, że opór nie jest na razie zbyt znaczący. Spodziewane są głównie duże wydatki, a popyt jest silny. Amazon opublikuje kolejny raport finansowy pod koniec tego miesiąca lub na początku sierpnia.