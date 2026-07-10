„W dniu 10 lipca 2026 roku Spółka podpisała z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. (CPK) list intencyjny dotyczący wyrażenia woli nawiązania współpracy polegającej na wypracowaniu koncepcji i następnie udziału PKP CARGO w przedsięwzięciach związanych z rozwojem kolejowego transportu towarowego w ramach programu inwestycyjnego Port Polska obejmującego budowę nowego lotniska centralnego, infrastruktury kolejowej, drogowej oraz centrum logistycznego” – poinformowało w komunikacie giełdowym PKP Cargo w restrukturyzacji.

Reklama Reklama

CPK i PKP Cargo wypracują koncepcję przewozów towarowych dla nowego lotniska

Jak dodano, w liście strony zadeklarowały gotowość do „możliwej współpracy i dialogu w zakresie” uwzględniania potrzeb rynku kolejowego transportu towarowego przy planowaniu infrastruktury kolejowej, logistycznej i terminalowej, organizacji kolejowych przewozów towarowych związanych z funkcjonowaniem Portu Polska, rozwoju przewozów intermodalnych oraz obsługi przewozów materiałów, surowców i komponentów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych.

Współpraca ma też obejmować analizy dotyczące zapotrzebowania na przewozy towarowe, rozwoju infrastruktury logistycznej i terminalowej, lokalizacji terminali przeładunkowych, bocznic kolejowych i centrów logistycznych, wpływu Portu Polska na rynek kolejowych przewozów towarowych oraz możliwości wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach logistycznych i przewozowych.

Spółka zadeklarowała też gotowość współpracy przy opracowaniu założeń dotyczących organizacji przewozów towarowych na etapie realizacji Portu Polska oraz w fazie działalności operacyjnej. Dodała, że będzie podejmować „dalsze działania własne oraz we współpracy z CPK” zmierzające do rozwijania zdolności operacyjnych, taborowych, terminalowych i organizacyjnych niezbędnych dla realizacji potencjalnej współpracy.

PKP Cargo podkreśliło, że list intencyjny ma charakter niewiążący i nie jest umową zobowiązującą, a jedynie „potwierdza wolę stron” do prowadzenia dalszych rozmów oraz ewentualnej współpracy. List został zawarty na czas nieokreślony. Zdaniem przewoźnika, jest to „istotny etap na drodze do rozpoczęcia formalnej współpracy” z CPK.

Miliony ton kruszyw na plac budowy

W pierwszej połowie czerwca prezes PKP Cargo Zbigniew Prus informował PAP, że PKP Cargo prowadzi rozmowy z CPK, a ich celem jest zacieśnianie współpracy i przewóz większości kruszyw na potrzeby budowy Portu Polska. Dodał, że przewoźnik planuje, razem z polskimi portami morskimi, rozwój przewozów intermodalnych. Prus podkreślał, że spółka w przyszłości spodziewa się dużego wzrostu liczby przewiezionych kruszyw (np. piasku, żwiru, kamienia), co wynika bezpośrednio z rozmiarów przedsięwzięcia Port Polska.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt. proc. rok do roku. Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Z najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wzrósł po kwietniu do 27,89 proc. całego rynku wobec 26,56 proc. po kwietniu 2025 r..

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska, realizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.