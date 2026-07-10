Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki stały za rekordowym, wartym ponad 26 mld dolarów, debiutem SK Hynix na giełdzie w USA.
  • W jaki sposób boom na sztuczną inteligencję napędza popyt na specjalistyczne chipy pamięci HBM.
  • Na czym polega paradoks „ofiary własnego sukcesu”, przed którym stanął koreański producent chipów.
  • Dlaczego nie udział w rynku, a moce produkcyjne stanowią obecnie największe wyzwanie dla całej branży.

SK Hynix sprzedał inwestorom 177,9 miliona kwitów depozytowych (ADR-ów) po 149 USD za sztukę. Każdy ADR odpowiada 1/10 zwykłej akcji notowanej w Seulu. Oferta o wartości 26,5 mld USD przewyższyła debiut Alibaba Group Holding Ltd. w USA i stała się trzecią największą w historii, według danych zebranych przez Bloomberga. Jest ona też rekordowo dużą ofertą spółki zagranicznej na Wall Street.

Sprzedaż ADR-ów SK Hynix zakończyła się ponad siedmiokrotnym przekroczeniem popytu – według warunków transakcji potwierdzających wcześniejszy raport Bloomberga. Prawie połowa ADR-ów trafiła do rachunków składających dziesięć największych zamówień, przy ogólnym zainteresowaniu zbliżającym się do 200 miliardów dolarów. W ofercie dla południowokoreańskiej spółki 25 największych rachunków otrzymało około dwóch trzecich ADR-ów. Zarząd był mocno zaangażowany w proces alokacji. Ofertę poprowadziły Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs i JPMorgan Chase, z udziałem dziewięciu innych firm.

Handel papierami SK Hynix rozpocznie się w piątek na Nasdaq Global Select Market pod symbolem SKHYV, który zmieni się na SKHY po rozpoczęciu regularnego handlu 13 lipca.

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Patryk Pyka, dyrektor zespołu analiz i doradztwa w DI Xelion
Okiem eksperta
Koreański rollercoaster

Czemu SK Hynix przyciągnęła inwestorów?

SK Hynix wyceniła ofertę z około 3-procentową premią względem czwartkowego kursu zamknięcia zwykłych akcji w Korei. Decyzja o braku dyskonta dla nabywców (w stosunku do lokalnej ceny akcji) świadczy o tym, że spółka jest pewna pozytywnego przyjęcia jej amerykańskich papierów – nawet po kilku dniach gwałtownych wahań kursu na rodzimym rynku. Premia jest stosunkowo skromna, biorąc pod uwagę duże dzienne wahania kursu akcji.

– Ta 3-procentowa premia mieści się w pełni w oczekiwanym zakresie, zwłaszcza przy tak ogromnym apetycie inwestorów instytucjonalnych. Pokazuje to, że globalne fundusze bez problemu płacą niewielką opłatę, aby ominąć lokalne ograniczenia indeksowe i walutowe i uzyskać czysty, bezpośredni dostęp do monopolu SK Hynix na rynku HBM – twierdzi Sanghyun Park, założyciel firmy Clepsydra Capital.

Debiut ma również zmniejszyć dyskonto SK Hynix względem amerykańskiego rywala – Micron Technology Inc. Tajwański producent chipów Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dzięki notowaniu w USA zyskał dostęp do zagranicznych inwestorów i notuje się z premią względem akcji w Tajpej.

Oferta ADR-ów SK Hynix dołącza do szturmu gigantów technologicznych, którzy korzystają z głębokich zasobów kapitału na rynku, aby finansować rozbudowę infrastruktury AI. SpaceX przeprowadził największą w historii ofertę publiczną na początku czerwca, a Alphabet Inc. planuje pozyskać 85 miliardów dolarów na swoje plany związane ze sztuczną inteligencją.

Inwestorzy zakładają, że silny popyt związany z AI stanowi długoterminową historię wzrostu dla spółek z sektora pamięci, które tradycyjnie były postrzegane jako bardziej cykliczne, z popytem i wzrostem zależnym od cykli PC i smartfonów.

Sprzedaż ADR-ów ma pomóc sfinansować rosnące wydatki w warunkach ogromnego popytu na sprzęt wykorzystywany w obliczeniach AI. Spółka wraz z Samsung Electronics Co. ma znacząco zwiększyć inwestycje w Korei Południowej w ramach rządowej inicjatywy wartej 880 mld USD.

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Do oferty doszło w momencie, gdy inwestorzy oceniają, czy SK Hynix jest w stanie utrzymać pozycję lidera na szybko rosnącym rynku HBM, który stanowi fundament akceleratorów AI.

Philip Wool, główny menedżer portfela w Rayliant, powiedział, że SK Hynix stała się „ofiarą własnego sukcesu”, ponieważ wybuchowy popyt na HBM znacznie przewyższył jej możliwości produkcyjne.

Stworzyło to szansę dla Samsung Electronics i Microna na przyspieszenie inwestycji w konkurencyjne produkty oraz zabezpieczenie własnych umów dostaw z hyperscalerami, które chcą dywersyfikować łańcuchy dostaw chipów AI.

Rolf Bulk, analityk z Futurum Group, oczekuje, że SK Hynix pozostanie największym dostawcą HBM, choć jej udział w rynku prawdopodobnie spadnie z około 57 proc. w zeszłym roku do około 50 proc. w tym roku, a z czasem do niskich 40 proc., w miarę jak Samsung będzie zyskiwał grunt, a Micron umacniał pozycję trzeciego dużego gracza.

Większym wyzwaniem nie jest jednak udział w rynku, lecz moce produkcyjne. – Prawdziwa debata dotyczy mniej udziału w rynku, a bardziej tego, kto będzie w stanie uruchomić wystarczającą zdolność produkcyjną, aby zaspokoić popyt – powiedział Bulk, dodając, że nawet ogłoszone rozbudowy fabryk pozostają niewystarczające, aby sprostać oczekiwanemu popytowi do końca dekady.