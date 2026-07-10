Indeksy warszawskiej giełdy znów pokazują moc. Od początku dnia mamy na GPW wyraźne wzrosty, dzięki czemu nasze wskaźniki znów są blisko rekordowych poziomów. WIG o poranku rósł ponad 1,1 proc. i był blisko historycznego szczytu. WIG20 zyskiwał 1,2 proc. i ma apetyt na nowy rekord hossy.

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Warto zwrócić uwagę, że inwestorom na GPW nie przeszkadza nawet fakt słabszego złotego, który traci na wartości po wczorajszym gołębim wystąpieniu Adama Glapińskiego. Również banki, dla których niższe stopy procentowe nie są najlepszą informacją, nic sobie z tego nie robią. Mało tego: indeks WIG – Banki zyskiwał rano ponad 2 proc., a w gronie największych spółek liderem wzrostów był PKO BP. Warto także zwrócić uwagę, że Warszawa wyjątkowo mocno prezentuje się dzisiaj na tle innych europejskich rynków. Niemiecki DAX czy też francuski CAC40 oscylują blisko wczorajszych poziomów zamknięcia.

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Wall Street nadal trzyma się mocno

Wyraźne wzrosty widać za to było wczoraj na Wall Street. – Indeks zrzeszający 100 największych spółek technologicznych Nasdaq 100 silnie się umocnił, zyskując 1,62 proc. Nastroje poprawiały doniesienia dotyczące zbliżającego się debiutu ADR-ów SK Hynix na Nasdaq, gdzie popyt na ofertę miał wielokrotnie przewyższać liczbę dostępnych akcji. Chęć inwestorów do doważania spółek z subsektora półprzewodników dobrze obrazuje umacniający się indeks SOX (+3,06 proc.). Indeks szerokiego rynku S&P500, po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym, umocnił się o 0,81 proc. Przewaga popytu uwidoczniła się również na bardziej defensywnym Dow Jonesie (DJIA: +0,27 proc.) oraz przedsiębiorstwach najmniejszych, reprezentowanych przez Russell2000 (+1,22 proc.) – wskazuje Michał Poleszczuk z DI Xelion.

Dzisiaj kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszcza inwestorów. Warszawa ma szansę błysnąć, co biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, ale też i wewnętrzne, byłoby naprawdę osiągnięciem wartym odnotowania.